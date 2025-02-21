В Прикамье 15-летний парень спас из пожара младших братьев и сестру

Posted 21 февраля, 07:04
Published 21 февраля, 07:04
Modified 21 февраля, 07:06
Updated 21 февраля, 07:06
В деревне Мижуева загорелся частный дом, в котором находились трое маленьких детей и их старший брат, 15-летний Александр. Когда начался пожар, подросток попытался залить огонь самостоятельно. После безуспешных попыток потушить пожар он одел детей и вывел на улицу.
Дети оставались у соседей, пока ждали приезда пожарных. Когда прибыли службы спасения, горел весь дом, общая площадь возгорания, по информации МЧС, 75 кв. м.
Ранее сообщалось о пожаре в Индустриальном районе Перми 18 февраля, спасены три человека.