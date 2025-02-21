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Posted 21 февраля, 07:04

Published 21 февраля, 07:04

Modified 21 февраля, 07:06

Updated 21 февраля, 07:06

В Прикамье 15-летний парень спас из пожара младших братьев и сестру

В Прикамье 15-летний парень спас из пожара младших братьев и сестру

21 февраля 2025, 07:04
Фото: Скриншот видео МЧС.

В Прикамье 15-летний парень спас из пожара младших братьев и сестру

Сюжет
Дети
Дом загорелся, пока взрослые были на работе.

В деревне Мижуева загорелся частный дом, в котором находились трое маленьких детей и их старший брат, 15-летний Александр. Когда начался пожар, подросток попытался залить огонь самостоятельно. После безуспешных попыток потушить пожар он одел детей и вывел на улицу.

Дети оставались у соседей, пока ждали приезда пожарных. Когда прибыли службы спасения, горел весь дом, общая площадь возгорания, по информации МЧС, 75 кв. м.

Ранее сообщалось о пожаре в Индустриальном районе Перми 18 февраля, спасены три человека.

Фото: Скриншот видео МЧС
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#Происшествия#Пожар#Дети#Герой
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