В Прикамье 15-летний парень спас из пожара младших братьев и сестру

В деревне Мижуева загорелся частный дом, в котором находились трое маленьких детей и их старший брат, 15-летний Александр. Когда начался пожар, подросток попытался залить огонь самостоятельно. После безуспешных попыток потушить пожар он одел детей и вывел на улицу.