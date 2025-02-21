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Posted 21 февраля, 04:55

Published 21 февраля, 04:55

Modified 21 февраля, 04:57

Updated 21 февраля, 04:57

Выявлены нарушения в работе пищеблоков пяти детских лагерей в Прикамье

В пяти детских лагерях в Прикамье отдыхающих кормили опасными продуктами

21 февраля 2025, 04:55
Фото: 1MI.

Выявлены нарушения в работе пищеблоков пяти детских лагерей в Прикамье

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Дети
Выявлены многочисленные нарушения в работе с документацией.

Россельхознадзор выявил нарушения в работе пищеблоков пяти детских лагерей в Прикамье. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Специалистами ведомства 18 февраля при проведении контрольных мероприятий выявлены нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» у пяти детских лагерей на трерритории Пермского края.

Например, с 28 декабря 2024 года по 14 февраля 2025 года Некоммерческое Партнерство «Новое Поколение» (детский ребячий лагерь «Новое Поколение») не осуществлено гашение 98 ветеринарных сопроводительных документов на 4 т мясной, молочной и рыбной продукции, куриных яиц.

С 2 по 17 февраля 2025 года ООО «Санаторий „Сосновый бор“ (детский лагерь „Сосновый Бор“) не осуществлено гашение 58 ветеринарных сопроводительных документов на 3,2 т мясной, молочной и рыбной продукции, куриных яиц.

С 3 января 2023 года по 14 февраля 2025 года ООО «Илиандр» (детский лагерь «Нечайка») не осуществлено гашение 762 ветеринарных сопроводительных документов на 19,7 т мясной, молочной и рыбной продукции, куриных яиц.

Таким образом, работники учреждений допускают в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим качество и безопасность.

Отсутствие информации о сырье не позволяет подтвердить ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, чем нарушается прослеживаемость продукции в системе ФГИС «Меркурий», отмечают в Россельхознадзоре.

Данные факты являются нарушением Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Организациям будут объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области ветеринарии. Также информация о выявленных нарушениях будет направлена в Министерство труда и социального развития Пермского края.

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