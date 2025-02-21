В пяти детских лагерях в Прикамье отдыхающих кормили опасными продуктами

Например, с 28 декабря 2024 года по 14 февраля 2025 года Некоммерческое Партнерство «Новое Поколение» (детский ребячий лагерь «Новое Поколение») не осуществлено гашение 98 ветеринарных сопроводительных документов на 4 т мясной, молочной и рыбной продукции, куриных яиц.