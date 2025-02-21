В России хотят популяризовать профессии сферы торговли

Мероприятие будет проходить в Москве. Его участники соберутся на площадке ВДНХ. В рамках чемпионата сто лучших сотрудников торговых сетей будут состязаться в таких категориях, как директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов. Помимо этого, в рамках мероприятия запланирована конференция «Ресурсы повышения производительности труда в ритейле». На площадке чемпионата будет работать также ярмарка вакансий с обучающей и развлекательной программой.