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Posted 21 февраля, 16:59

Published 21 февраля, 16:59

Modified 21 февраля, 17:01

Updated 21 февраля, 17:01

В России хотят популяризовать профессии сферы торговли

В России хотят популяризовать профессии сферы торговли

21 февраля 2025, 16:59
Фото: 1MI.
Российская платформа по поиску кадров совместно с образовательным и исследовательским центром «Академия ритейла» займутся популяризацией специальностей в сфере торговли. Соответствующее соглашение уже подписано.

Одним из направлений взаимодействия станет организация и проведение чемпионата Retail Skills.

Мероприятие будет проходить в Москве. Его участники соберутся на площадке ВДНХ. В рамках чемпионата сто лучших сотрудников торговых сетей будут состязаться в таких категориях, как директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов. Помимо этого, в рамках мероприятия запланирована конференция «Ресурсы повышения производительности труда в ритейле». На площадке чемпионата будет работать также ярмарка вакансий с обучающей и развлекательной программой.

Как отметил управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков, сотрудничество предполагает фокус на продвижении ценности работы в рознице, а также популяризации работы в торговой сфере. Стороны объединят свои усилия в сфере HR-технологий и ритейла с целью помочь найти новых специалистов и добиться роста эффективности найма.

Основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов отметил, что инновационные технологии, таргетированное вовлечение талантов и медийная поддержка платформы помогут решить кадровую проблему.

«В трудный для ритейла момент это имеет особое значение. И я уверен, стратегически это абсолютно верный шаг для всех участников движения Retail Skills!» — сказал Алексей Филатов.
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