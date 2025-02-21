В Ульяновске силовики задержали технического директора Пермских теплосетей

Сергей Гужев был назначен на должность главного инженера ООО «Пермская сетевая компания» в 2020 году. В 1996 году окончил Ульяновский политехнический институт. В 2002 -м начал работать на Ульяновской ТЭЦ-3 начальником производственно-технического отдела, спустя 6 лет занял пост директора — главного инженера Ульяновской ТЭЦ-3.