В Ульяновске силовики задержали технического директора Пермских теплосетей

Posted 21 февраля, 05:13
Published 21 февраля, 05:13
Modified 21 февраля, 05:30
Updated 21 февраля, 05:30
Технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев задержан в Ульяновске. Как сообщает 73online.ru, полиция накануне провела расследование в ульяновском филиале компании.
Как пишет издание, его задержали по ст. 91 УПК РФ. Гужеву вменяют два эпизода — преднамеренное банкротство и покушение на растрату в особо крупном размере.
18 февраля полицейские изъяли документы в рамках уголовных дел. Издание предполагает, речь идет о банкротстве ульяновского МУП «Городской теплосервис» и возможных попытках продажи его имущества по заниженной цене конкурсным управляющим в интересах «Т Плюс».
Как ранее сообщалось в телеграмм-канале Ульяновского филиала компании: «„Т Плюс» оказывает правоохранительным органам необходимое содействие. Проводимые мероприятия не препятствуют работе Ульяновского филиала, все производственные предприятия функционируют в штатном режиме».
Сергей Гужев был назначен на должность главного инженера ООО «Пермская сетевая компания» в 2020 году. В 1996 году окончил Ульяновский политехнический институт. В 2002 -м начал работать на Ульяновской ТЭЦ-3 начальником производственно-технического отдела, спустя 6 лет занял пост директора — главного инженера Ульяновской ТЭЦ-3.
С 2010–2014 гг. руководил территориальным управлением по теплоснабжению ОАО «Волжская ТГК» в Ульяновске. Затем занимал должность директора Ульяновского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».