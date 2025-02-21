Владельца пермского кафе обязали вернуть покупателю стоимость шаурмы с сальмонеллой

Posted 21 февраля, 03:03
Published 21 февраля, 03:03
Modified 21 февраля, 03:05
Updated 21 февраля, 03:05
Отравившийся шаурмой пермяк взыскал с собственника кафе быстрого питания моральный вред, штраф и утраченный заработок, рассказали в Пермском районном суде.
Мужчина, вылечившись от сальмонеллеза, обратился в суд с иском о защите прав потребителя. Он указал, что купил в одном из заведений быстрого питания шаурму, съел ее и почувствовал себя плохо.
В больницу ему был поставлен диагноз «сальмонеллёз». Мужчина потребовал взыскать с владельца точки общепита недополученный заработок, компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей, а также стоимость купленной шаурмы и штраф в размере 50% от взысканной суммы.
Суд, исследовав материалы дела, заслушав доводы сторон, решил, что требования истца подлежат удовлетворению. С владельца точки быстрого питания взыскали 270 рублей за купленную шаурму, утраченный заработок в размере 7298,98 рублей, компенсацию морального вреда в размере 60 тыс. рублей, штраф в размере 33,7 тыс. рублей, а также государственную пошлину в размере 700 рублей.