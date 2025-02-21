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Posted 21 февраля, 03:03

Published 21 февраля, 03:03

Modified 21 февраля, 03:05

Updated 21 февраля, 03:05

Владельца пермского кафе обязали вернуть покупателю стоимость шаурмы с сальмонеллой

Владельца пермского кафе обязали вернуть покупателю стоимость шаурмы с сальмонеллой

21 февраля 2025, 03:03
Фото: properm.ru.
Мужчина после выписки из больницы потребовал 200 тысяч рублей возмещения морального вреда за отравление.

Отравившийся шаурмой пермяк взыскал с собственника кафе быстрого питания моральный вред, штраф и утраченный заработок, рассказали в Пермском районном суде.

Мужчина, вылечившись от сальмонеллеза, обратился в суд с иском о защите прав потребителя. Он указал, что купил в одном из заведений быстрого питания шаурму, съел ее и почувствовал себя плохо.

В больницу ему был поставлен диагноз «сальмонеллёз». Мужчина потребовал взыскать с владельца точки общепита недополученный заработок, компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей, а также стоимость купленной шаурмы и штраф в размере 50% от взысканной суммы.

Суд, исследовав материалы дела, заслушав доводы сторон, решил, что требования истца подлежат удовлетворению. С владельца точки быстрого питания взыскали 270 рублей за купленную шаурму, утраченный заработок в размере 7298,98 рублей, компенсацию морального вреда в размере 60 тыс. рублей, штраф в размере 33,7 тыс. рублей, а также государственную пошлину в размере 700 рублей.

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#Происшествия#Общество#Суд#Эпидемия#Роспотребнадзор#Сальмонелла#Сальмонеллёз
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