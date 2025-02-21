За пермяками станут лучше следить. Каким образом?

Министерство транспорта в Пермском крае предлагает арендовать дополнительные 206 дорожных видеофиксаторов, сообщается в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок в краевой бюджет на 2026–2027 годы. По прогнозу органа, новые камеры позволят выручить на штрафах более 718 млн за два года.