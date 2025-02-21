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Posted 21 февраля, 12:06

Published 21 февраля, 12:06

Modified 21 февраля, 12:08

Updated 21 февраля, 12:08

Министерство транспорта в Прикамье увеличит количество видеофиксаторов на дороге

За пермяками станут лучше следить. Каким образом?

21 февраля 2025, 12:06
Фото: 1MI.

Министерство транспорта в Прикамье увеличит количество видеофиксаторов на дороге

Сюжет
Пдд
Власти увеличат количество камер на дорогах. Планируется заработать на штрафах 700 млн рублей.

Министерство транспорта в Пермском крае предлагает арендовать дополнительные 206 дорожных видеофиксаторов, сообщается в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок в краевой бюджет на 2026–2027 годы. По прогнозу органа, новые камеры позволят выручить на штрафах более 718 млн за два года.

Указанная сумма складывается на основе данных 2022–2024 года и учитывает увеличение средней суммы штрафа за нарушение ПДД в 1,5 раза.

По данным сентября 2024 года, в Пермском крае действовали 403 комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения.

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