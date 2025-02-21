За пермяками станут лучше следить. Каким образом?

Posted 21 февраля, 12:06
Published 21 февраля, 12:06
Modified 21 февраля, 12:08
Updated 21 февраля, 12:08
Министерство транспорта в Пермском крае предлагает арендовать дополнительные 206 дорожных видеофиксаторов, сообщается в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок в краевой бюджет на 2026–2027 годы. По прогнозу органа, новые камеры позволят выручить на штрафах более 718 млн за два года.
Указанная сумма складывается на основе данных 2022–2024 года и учитывает увеличение средней суммы штрафа за нарушение ПДД в 1,5 раза.
По данным сентября 2024 года, в Пермском крае действовали 403 комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения.