За смерть школьницы под глыбой льда директора пермской УК оставили на свободе

Следствием было установлено, что УК «Владимирский» оказывал услуги по управлению жилым домом, расположенным по улице Серпуховская, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате бездействия директора Харченко, не обеспечившего своевременную и оперативную уборку кровли дома, в вечернее время 24 марта 2022 года произошел сход снега и льда с крыши дома, которые упали на находившуюся возле дома 15-летнюю потерпевшую.