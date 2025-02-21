За смерть школьницы под глыбой льда директора пермской УК оставили на свободе

Posted 21 февраля, 11:31
Published 21 февраля, 11:31
Modified 21 февраля, 11:38
Updated 21 февраля, 11:38
Бывшего директора УК «Владимирский» Сергея Харченко за оказание небезопасных услуг сегодня, 21 февраля, приговорили к двум годам лишения свободы которые заменены двумя годами принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы. Судья Свердловского районного суда Валерий Слобожанин лишил Харченко права заниматься деятельностью в сфере ЖКХ — также в течение двух лет.
журналисту Properm.ruГособвинение просило отправить Харченко в колонию общего режима на три года, сообщили в прокуратуре Пермского края.
Сергея Харченко задержали в марте 2022 года, после того, как от схода с кровли многоквартирного дома по ул. Серпуховская, 8 снежно-ледовых масс погибла 15-летняя девочка. С места происшествия ее доставили в больницу, но из-а не совместимых с жизнью травм она скончалась.
Следствием было установлено, что УК «Владимирский» оказывал услуги по управлению жилым домом, расположенным по улице Серпуховская, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате бездействия директора Харченко, не обеспечившего своевременную и оперативную уборку кровли дома, в вечернее время 24 марта 2022 года произошел сход снега и льда с крыши дома, которые упали на находившуюся возле дома 15-летнюю потерпевшую.
Судя по открытым данным, управляющая компания была злостным нарушителем — с 2017 года Госжилинспекция во время работы в УК «Владимирский» Харченко провела 62 внеплановые проверки, в каждый раз выявляя нарушения. Большинство из них связаны с ненадлежащим содержанием общедомового имущества в обслуживаемых домах.