Житель Красновишерска, зарезавший двух человек, получил пожизненный срок

Posted 21 февраля, 14:38
Published 21 февраля, 14:38
Modified 21 февраля, 14:40
Updated 21 февраля, 14:40
В Красновишерске вынесен приговор ранее судимому 51-летнего мужчины, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Днем 27 августа прошлого года мужчина, находясь в своей квартире в Красновишерске, в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности нанес удары ножом своей 40-летней сожительнице и их 36-летнему знакомому.
Потерпевшая успела сообщить о случившемся в полицию, после чего от полученных повреждений скончалась на месте. Потерпевший мужчина с телесными повреждениями был доставлен в соликамскую больницу, где через непродолжительное время также скончался.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Чусовской городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в разбое и убийстве, сообщают в краевой прокуратуре.