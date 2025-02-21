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Posted 21 февраля, 14:38

Published 21 февраля, 14:38

Modified 21 февраля, 14:40

Updated 21 февраля, 14:40

В Красновишерске местный житель признан виновным в убийстве двух лиц

Житель Красновишерска, зарезавший двух человек, получил пожизненный срок

21 февраля 2025, 14:38
Фото: 1MI.

В Красновишерске местный житель признан виновным в убийстве двух лиц

Мужчина убил свою сожительницу и знакомого в августе прошлого года.

В Красновишерске вынесен приговор ранее судимому 51-летнего мужчины, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Днем 27 августа прошлого года мужчина, находясь в своей квартире в Красновишерске, в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности нанес удары ножом своей 40-летней сожительнице и их 36-летнему знакомому.

Потерпевшая успела сообщить о случившемся в полицию, после чего от полученных повреждений скончалась на месте. Потерпевший мужчина с телесными повреждениями был доставлен в соликамскую больницу, где через непродолжительное время также скончался.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Чусовской городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в разбое и убийстве, сообщают в краевой прокуратуре.

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