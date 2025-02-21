Жительница Чайковского не выделяла детям доли в квартире, купленной на маткапитал

Суд обязал собственницу помещения в течение трех месяцев выделить 13-летнему сыну и 6-летней дочери по 1/6 доле квартиры. Поскольку женщина не исполнила решение суда в установленный срок, приставы взыскали с нее 5 тыс. рублей. Однако и в этот раз мать двоих детей на проявила беспокойство о них. В итоге ее привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».