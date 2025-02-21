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Posted 21 февраля, 06:07

Published 21 февраля, 06:07

Modified 21 февраля, 07:42

Updated 21 февраля, 07:42

Жительница Чайковского не выделяла детям доли в квартире, купленной на маткапитал

Жительница Чайковского не выделяла детям доли в квартире, купленной на маткапитал

21 февраля 2025, 06:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Приставы
Судебные приставы помогли несовершеннолетним детям получить доли в квартире.

В Чайковском судебные приставы обязали мать выделить доли в квартире двум детям, сообщает пресс-служба ведомства. По закону родители должны делать это, если приобрели жилье на средства материнского капитала. Женщина этого не сделала.

Суд обязал собственницу помещения в течение трех месяцев выделить 13-летнему сыну и 6-летней дочери по 1/6 доле квартиры. Поскольку женщина не исполнила решение суда в установленный срок, приставы взыскали с нее 5 тыс. рублей. Однако и в этот раз мать двоих детей на проявила беспокойство о них. В итоге ее привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Двойной штраф все же заставил женщину официально оформить жилье на детей. За каждым ребенком теперь зарегистрировано право собственности на часть квартиры.

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#Приставы#Чайковский#Жилье
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