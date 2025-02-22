Александр Бастрыкин ждёт доклада об избиении пермского школьника

Posted 22 февраля, 03:45
Published 22 февраля, 03:45
Modified 22 февраля, 03:45
Updated 22 февраля, 03:45
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего в Перми. Об этом сообщают в пресс-службе ведомтсва.
«В СМИ сообщается, что утром 21 февраля (на самом деле видео было снято вечером 20 февраля — Ред) школьники в Перми избили мальчика, снимая происходящее на видео, которое впоследствии было опубликовано в социальных сетях. По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои)», — отмечают в Следкоме.
Известно, что три участника события уже установлены.
Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.