Александр Бастрыкин ждёт доклада об избиении пермского школьника

«В СМИ сообщается, что утром 21 февраля (на самом деле видео было снято вечером 20 февраля — Ред) школьники в Перми избили мальчика, снимая происходящее на видео, которое впоследствии было опубликовано в социальных сетях. По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои)», — отмечают в Следкоме.