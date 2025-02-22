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Posted 22 февраля, 03:45

Published 22 февраля, 03:45

Modified 22 февраля, 03:45

Updated 22 февраля, 03:45

Глава Следкома ожидает доклада об избиении школьника из Перми

Александр Бастрыкин ждёт доклада об избиении пермского школьника

22 февраля 2025, 03:45
Фото: Изображение Midjourney.

Глава Следкома ожидает доклада об избиении школьника из Перми

Видео попало в соцсети. По факту избиения возбуждено уголовное дело.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего в Перми. Об этом сообщают в пресс-службе ведомтсва.

«В СМИ сообщается, что утром 21 февраля (на самом деле видео было снято вечером 20 февраля — Ред) школьники в Перми избили мальчика, снимая происходящее на видео, которое впоследствии было опубликовано в социальных сетях. По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои)», — отмечают в Следкоме.

Известно, что три участника события уже установлены.

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

#Общество#Пермь#Александр Бастрыкин
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