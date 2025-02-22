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Posted 22 февраля, 04:00

Published 22 февраля, 04:00

Modified 22 февраля, 04:00

Updated 22 февраля, 04:00

Как порадовать родных на Масленицу: пять базовых рецептов блинов

Как порадовать родных на Масленицу: пять базовых рецептов блинов

22 февраля 2025, 04:00
Фото: 1MI.
Блины — это не просто блюдо, это целая традиция, которая объединяет семьи и друзей за одним столом.

Блины готовят на Масленицу, потому что именно это блюдо, как считают учёные, символизировало солнце — такое же круглое и румяное. Люди верили, что подобные светилу блины помогут задобрить его, в результате лучи отогреют землю и подарят щедрый урожай.

Также блинами поминали усопших предков. По старинной легенде умерших ждал «огонь небесный» и именно его ассоциировали с блинами. Кроме того, первый блин, тот самый, который всегда комом, предназначался когда-то «на благотворительность», то есть, попросту, отдавался нищим.

В наши дни блины подают на завтрак или ужин, а также используют как основу для завёртывания различных начинок. Блины могут быть тонкими, пышными, с дырочками или без, на молоке, кефире или даже на воде.

Блины на молоке

Блины на молоке — золотая классика, которую гурманы ценят за слегка сладковатый вкус
Блины на молоке — золотая классика, которую гурманы ценят за слегка сладковатый вкус. Фото: 1MI

Блины на молоке — это золотая классика для консервативно настроенных гурманов. На вкус они получаются слегка сладковатыми.

Ингредиенты:

  • 500 мл молока
  • 2 яйца
  • 200 г муки
  • 2 ст. ложки сахара
  • Щепотка соли
  • 2 ст. ложки растительного масла

Приготовление:

  • Яйца с сахаром и солью надо взбить до однородной массы.
  • Добавляйте муку постепенно, не забывайте помешивать, чтобы избежать комочков — их никто не любит.
  • Влейте молоко и снова тщательно перемешайте тесто. Оно должно быть жидким и однородным.
  • Чтобы блинчики не прилипали к сковородке, надо добавить пару ложек растительного масла.
  • На разогретую сковородку наливайте тесто и следите, чтобы оно равномерно распределялось по поверхности.
  • Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Совет: Подавайте блины на молоке с медом, сметаной или вареньем.

Блины на кефире

Блины на кефире ценят за насыщенный и слегка кисловатый вкус
Блины на кефире ценят за насыщенный и слегка кисловатый вкус. Фото: 1MI

Блины на кефире — менее привычный вариант, однако с более насыщенным вкусом. Они получаются пышнее, чем на молоке, и имеют приятную кислинку. Чем-то напоминают сырники по вкусу.

Ингредиенты:

  • 500 мл кефира
  • 2 яйца
  • 200 г муки
  • 1 ч. ложка соды
  • 2 ст. ложки сахара
  • Щепотка соли
  • 2 ст. ложки растительного масла

Приготовление:

  • Яйца выливаем в глубокую миску, добавляем сахар и соль, взбиваем.
  • Затем добавляем кефир и соду, перемешиваем.
  • Муку опять же засыпаем постепенно, чтобы тесто получилось однородным (помните, что комочки никто не любит).
  • Затем добавляем растительное масло и традиционно перемешиваем.
  • Разогреваем сковороду и жарим блины на среднем огне. Блины на кефире могут переворачиваться труднее, чем на молоке.

Совет: Блины на кефире отлично сочетаются с солеными начинками, например, с сыром или ветчиной.

Тонкие блины

Тонкие блины — для ценителей текстуры блюда
Тонкие блины — для ценителей текстуры блюда. Фото: 1MI

Тонкие блины — вариант для тех, кто ценит текстуру блюда. Блинчики получаются почти прозрачными и очень нежными.

Ингредиенты:

  • 500 мл молока
  • 2 яйца
  • 150 г муки
  • 2 ст. ложки сахара
  • Щепотка соли
  • 2 ст. ложки растительного масла

Приготовление:

  • Взбейте яйца с сахаром и солью до пышной массы.
  • Добавьте муку и перемешайте до однородности.
  • Влейте молоко, чтобы тесто стало жидким и легко растекалось по сковороде.
  • Добавьте растительное масло.
  • Разогрейте сковороду и жарьте блины на среднем огне, переворачивая их, когда края начнут подрумяниваться.

Совет: Тонкие блины можно использовать для приготовления рулетов с начинкой или просто подавать с фруктами.

Блины с дырочками

«Волшебные пузырьки» можно сделать благодаря соде
«Волшебные пузырьки» можно сделать благодаря соде. Фото: 1MI

Блины с дырочками — это настоящее чудо кулинарии. Они получаются воздушными и очень аппетитными благодаря соде или разрыхлителю.

Ингредиенты:

  • 500 мл молока
  • 2 яйца
  • 200 г муки
  • 2 ст. ложки сахара
  • Щепотка соли
  • 1 ч. ложка соды
  • 2 ст. ложки растительного масла

Приготовление:

  • Взбейте яйца с сахаром и солью.
  • Добавьте муку и соду, перемешайте до однородности.
  • Влейте молоко и тщательно перемешайте тесто.
  • Добавьте растительное масло.
  • Разогрейте сковороду и жарьте блины на среднем огне. Дырочки появятся благодаря реакции соды с молоком.

Совет: Подавайте блины с дырочками с растопленным маслом или сгущенкой.

Блины на кипятке

Кипяток, кстати, тоже помогает сделать кружевные блинчики
Кипяток, кстати, тоже помогает сделать кружевные блинчики. Фото: 1MI

Блины на кипятке — это необычный рецепт, который позволяет получить тонкие и эластичные блины.

Ингредиенты:

  • 500 мл кипятка
  • 2 яйца
  • 200 г муки
  • 2 ст. ложки сахара
  • Щепотка соли
  • 2 ст. ложки растительного масла

Приготовление:

  • Взбейте яйца с сахаром и солью.
  • Добавьте муку и перемешайте до однородности.
  • Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая, чтобы тесто не свернулось.
  • Добавьте растительное масло.
  • Разогрейте сковороду и жарьте блины до золотистого цвета.

Совет: Блины на кипятке отлично подходят для приготовления блинных тортов.

Блины — это универсальное блюдо, которое можно готовить по-разному. Независимо от того, выбираете ли вы блины на молоке, кефире или кипятке, каждый рецепт имеет свои уникальные особенности. Тонкие блины идеальны для рулетов, а блины с дырочками порадуют своей воздушностью. Экспериментируйте с начинками и подачей, чтобы создать свой неповторимый вариант этого любимого блюда.

Приятного аппетита!

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