Компания Павла Ковыева должна выплатить в бюджет Прикамья более 32 миллионов

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю в июле 2023 года задержали Андрея Уголькова и бывшего начальника «Горсвета» Игоря Дороднова во время передачи части взятки Уголькову. За сумму более чем 15,8 млн рублей или 4% от стоимости контракта с «СПК-групп» Павла Ковыева Угольков должен был принять выполненные работы и согласовать отчётные документы. Речь о заключенном в 2022 году государственном контракте на проведение работ по устройству освещения на части Восточного обхода Перми. Подрядчику заплатили за выполненные работы 387 млн рублей.