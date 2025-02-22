Компания Павла Ковыева должна выплатить в бюджет Прикамья более 32 миллионов

Posted 22 февраля, 05:33
Published 22 февраля, 05:33
Modified 22 февраля, 05:35
Updated 22 февраля, 05:35
Апелляция вынесла новое решение в споре подрядного ООО «СПК-Групп» с КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» (УАДиТ). Отменено взыскание с госучреждения 60,1 млн рублей, ООО «СПК-Групп» должна выплатить ему 32,7 млн рублей — сумму неосновательного обогащения при устройстве электрического освещения автодороги Восточный обход Перми, сообщает «РБК-Пермь».
Данную сумму обязан вернуть Павел Ковыев, гендиректор и единственный учредитель ООО «СПК-Групп», который признался в даче взятки 15,8 млн рублей бывшему руководителю УАДиТ Андрею Уголькову.
18 февраля апелляционный суд отказал в требованиях ООО «СПК-Групп» и взыскал с компании 34,6 млн рублей в пользу УАДиТ. Другое дело между сторонами отложено до 19 марта.
Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю в июле 2023 года задержали Андрея Уголькова и бывшего начальника «Горсвета» Игоря Дороднова во время передачи части взятки Уголькову. За сумму более чем 15,8 млн рублей или 4% от стоимости контракта с «СПК-групп» Павла Ковыева Угольков должен был принять выполненные работы и согласовать отчётные документы. Речь о заключенном в 2022 году государственном контракте на проведение работ по устройству освещения на части Восточного обхода Перми. Подрядчику заплатили за выполненные работы 387 млн рублей.
Андрей Угольков находился в СИЗО до конца декабря 2023 года. Затем его отправили под домашний арест, так как обвиняемый начал сотрудничать со следствием. В начале июня прошлого года сообщалось, что пермяк не стал обжаловать свой домашний арест, а в июле его выпустили под подписку о невыезде.