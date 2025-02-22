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Posted 22 февраля, 11:48

Published 22 февраля, 11:48

Modified 22 февраля, 11:50

Updated 22 февраля, 11:50

Богородицкая церковь в Пянтеге Чердынского округа

На севере Прикамья законсервируют три исторических церкви

22 февраля 2025, 11:48
Фото: ВКонтакте/Туристский информационный центр Чердынь. Богородицкая церковь в Пянтеге Чердынского округа

На севере Прикамья планируют за 52,4 млн. рублей законсервировать три церкви

На эти цели запланированы 52,4 миллионов рублей в ближайшие два года

В Пермском крае в ближайшие два года на консервацию трёх исторических церквей могут направить 52,4 млн рублей. Такие данные опубликованы в законопроекте о поправках в бюджет Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Документ предусматривается увеличение финансирования на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Среди новых задач — консервация нескольких объектов, которые необходимо сохранить, но при этом нет пока возможности отреставрировать.

Так, в ближайшие годы планируется провести консервацию:

Крестовоздвиженской церкви в селе Бондюг Чердынского городского округа; стоимость работ в 2025 году 4,9 млн рублей, в 2026 году — 11,6 млн рублей;

Церкви Рождества Христова в селе Искор Чердынского городского округа; стоимость работ в 2025 году 6,9 млн рублей, в 2026 году — 16 млн рублей.

Введенской церкви, в селе Камгорт Чердынского городского округа; стоимость работ в 2025 году 3,9 млн. рублей, в 2026 году — 9,1 млн рублей.

В январе завершились реставрационные работы по сохранению Богородицкой церкви в Пянтеге Чердынского округа. Об этом сообщают в Туристском информационном центре Чердыни. Церковь иконы Смоленской Божией Матери (Богоявленская, Богородицкая) — древнейшая деревянная постройка на Урале.

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#Культура#Реставрация#Реставрация памятника#Работы по реставрации
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