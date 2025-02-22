properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля, 07:02

Published 22 февраля, 07:02

Modified 22 февраля, 07:04

Updated 22 февраля, 07:04

Пермяки Алина Лягаева и Савелий Анисимов стали чемпионами мира в зимнем дуатлоне

Пермские триатлонисты-юниоры стали чемпионами мира

22 февраля 2025, 07:02
Фото: ВКонтакте/Спорт в Перми. Триатлон. Марафон. Федерация.

Пермяки Алина Лягаева и Савелий Анисимов стали чемпионами мира в зимнем дуатлоне

Состязания проходили в итальянском Конье

На чемпионате мира по зимнему дуатлону среди юниоров в итальянском Конье у женщин лучшей стала пермячка Алина Лягаева. Среди мужчин победителем стал Савелий Анисимов из Пермского края. Об этом сообщает Федерация триатлона Пермского края.

Тренирует спортсменов-победителей Василина Пескова.

Зимний дуатлон сравнительно новый вид спорта. Состязание проводится в четыре непрерывных этапа: бег — лыжные гонки — бег — лыжные гонки.

На комплексе «Снежинка» в Чайковском на следующей неделе начнется всероссийский чемпионат по прыжкам на лыжах с трамплина. Сильнейшие спортсмены, среди которых призеры олимпийских игр, разыграют шесть комплектов медалей.

Читайте также:
В Перми начали строительство крытой арены международного уровняХК «Молот» уступил в гостях в Воронеже«Молот» одержал долгожданную победу на выезде
#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика