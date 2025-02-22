Пермские триатлонисты-юниоры стали чемпионами мира

Posted 22 февраля, 07:02
Published 22 февраля, 07:02
Modified 22 февраля, 07:04
Updated 22 февраля, 07:04
На чемпионате мира по зимнему дуатлону среди юниоров в итальянском Конье у женщин лучшей стала пермячка Алина Лягаева. Среди мужчин победителем стал Савелий Анисимов из Пермского края. Об этом сообщает Федерация триатлона Пермского края.
Тренирует спортсменов-победителей Василина Пескова.
Зимний дуатлон сравнительно новый вид спорта. Состязание проводится в четыре непрерывных этапа: бег — лыжные гонки — бег — лыжные гонки.
На комплексе «Снежинка» в Чайковском на следующей неделе начнется всероссийский чемпионат по прыжкам на лыжах с трамплина. Сильнейшие спортсмены, среди которых призеры олимпийских игр, разыграют шесть комплектов медалей.