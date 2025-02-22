Пермские триатлонисты-юниоры стали чемпионами мира

На чемпионате мира по зимнему дуатлону среди юниоров в итальянском Конье у женщин лучшей стала пермячка Алина Лягаева. Среди мужчин победителем стал Савелий Анисимов из Пермского края. Об этом сообщает Федерация триатлона Пермского края.