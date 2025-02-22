Пермское УФАС обязали выявить и проверить логистические центры «Светофор»

Антимонопольные органы изучат договоры поставки на предмет соблюдения логистическими центрами сроков оплаты продовольственных товаров, запретов на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней. Также будет проанализировано соблюдение запретов на возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции, расходов, не связанных с исполнением договора поставки и последующей реализацией конкретной партии, и других требований Закона о торговле.