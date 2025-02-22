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Posted 22 февраля, 05:58

Published 22 февраля, 05:58

Modified 22 февраля, 06:00

Updated 22 февраля, 06:00

Пермское УФАС проверит деятельность логистических центров «Светофора»

Пермское УФАС обязали выявить и проверить логистические центры «Светофор»

22 февраля 2025, 05:58
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю..

Пермское УФАС проверит деятельность логистических центров «Светофора»

Сюжет
Уфас
Проверка будет проводиться на предмет соблюдения организациями требований Закона о торговле.

Пермское УФАС проверит деятельность логистических центров «Светофора». Соответствующее поручение региональное управление получило от ФАС России, сообщают в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Служба поручила своим территориальным органам определить логистические центры сети и их поставщиков.

Антимонопольные органы изучат договоры поставки на предмет соблюдения логистическими центрами сроков оплаты продовольственных товаров, запретов на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней. Также будет проанализировано соблюдение запретов на возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции, расходов, не связанных с исполнением договора поставки и последующей реализацией конкретной партии, и других требований Закона о торговле.

В случае выявления нарушений торгового законодательства региональные управления ФАС России будут применять меры антимонопольного реагирования, сообщают в Пермском УФАС.

На неделе Роспотребнадзор сообщил, что выявил грубые нарушения обязательных требований в торговой сети «Светофор» и приостановил деятельность 76 магазинов в 45 регионах страны.

Провести проверки в торговых точках дискаунтера поручил первый вице-премьер Денис Мантуров. Чиновник сделал это после получения письма депутата Госдумы Сергея Лисовского, который обратил внимание на многочисленные нарушения прав потребителей, технических регламентов и требований о маркировке со стороны сети.

С 10 по 30 января Роспотребнадзор проверил 1,485 тыс. объектов и провел более 120 тыс. исследований. В результате выявлено 6,8 тыс. нарушений правил о маркировке, составлено 2,7 тыс. протоколов. Изъято 5,7 тыс. партий опасной продукции весом более 300 тонн, которая подлежала реализации.

С 3 февраля, в связи с систематическими нарушениями требований ветеринарного законодательства, Россельхознадзором в отношении 53 магазинов сети «Светофор» начато проведение внеплановой выездной проверки. Об этом сообщали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

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