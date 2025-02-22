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Posted 22 февраля, 11:20

Published 22 февраля, 11:20

Modified 22 февраля, 11:22

Updated 22 февраля, 11:22

В Пермском крае ночью и первой половины дня 23 февраля прогнозируют туман

Пермяков предупреждают о тумане ночью и завтрашним утром

22 февраля 2025, 11:20
Фото: properm.ru.

В Пермском крае ночью и первой половины дня 23 февраля прогнозируют туман

Также в регионе прогнозируются другие неблагоприятные метеоявления.

По данным Пермского ЦГМС, 23 февраля в отдельных районах края прогнозируются изморозь, ночью и в первой половине дня туман. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

В МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

«Будьте внимательными и осторожными», — подчеркивают в ведомстве.

Морозная и солнечная погода, с большим перепадом температуры воздуха ночью и днем и слабым ветром, продлится до вторника 25 февраля, сообщают в Пермской ЦГМС. Такая погода свойственна для февраля, уточняют синоптики.

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