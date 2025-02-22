Пермяков предупреждают о тумане ночью и завтрашним утром

Posted 22 февраля, 11:20
Published 22 февраля, 11:20
Modified 22 февраля, 11:22
Updated 22 февраля, 11:22
По данным Пермского ЦГМС, 23 февраля в отдельных районах края прогнозируются изморозь, ночью и в первой половине дня туман. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.
В МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.
«Будьте внимательными и осторожными», — подчеркивают в ведомстве.
Морозная и солнечная погода, с большим перепадом температуры воздуха ночью и днем и слабым ветром, продлится до вторника 25 февраля, сообщают в Пермской ЦГМС. Такая погода свойственна для февраля, уточняют синоптики.