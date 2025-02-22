Подросток вышел из дома и пропал без вести в Пермском крае

Posted 22 февраля, 06:25
Published 22 февраля, 06:25
Modified 22 февраля, 06:27
Updated 22 февраля, 06:27
Сообщение об исчезновении 14-летнего подростка появилось в пабликах посёлка Яйва 22 февраля.
Пропавшего зовут Максим Кирияк, ему 14 лет. Подросток ушёл из дома 21 февраля в 18:25. Максим был одет в чёрную с серым толстовку, чёрные куртку, трико и полусапоги. Рост юноши — 180 сантиметров, волосы тёмные. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Сегодня, 22 февраля в посёлке объявили сбор волонтёров для поисков юноши.
На минувшей неделе, 14 февраля, из дома-интерната в поселке Марковский (Чайковский район) ночью ушли два человека, сообщается в группе Поисковый отряд ПрикамьеПоиск. До сих пор о местоположении Константина Данилюка и Николя Иванчука неизвестно,