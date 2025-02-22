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Posted 22 февраля, 06:25

Published 22 февраля, 06:25

Modified 22 февраля, 06:27

Updated 22 февраля, 06:27

В Прикамье объявлены розыски 14-летнего подростка

Подросток вышел из дома и пропал без вести в Пермском крае

22 февраля 2025, 06:25
Фото: ВКонтакте/ Подслушано Яйва.

В Прикамье объявлены розыски 14-летнего подростка

Сюжет
Пропал человек
В Яйве проводят сбор волонтёров.

Сообщение об исчезновении 14-летнего подростка появилось в пабликах посёлка Яйва 22 февраля.

Пропавшего зовут Максим Кирияк, ему 14 лет. Подросток ушёл из дома 21 февраля в 18:25. Максим был одет в чёрную с серым толстовку, чёрные куртку, трико и полусапоги. Рост юноши — 180 сантиметров, волосы тёмные. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Сегодня, 22 февраля в посёлке объявили сбор волонтёров для поисков юноши.

На минувшей неделе, 14 февраля, из дома-интерната в поселке Марковский (Чайковский район) ночью ушли два человека, сообщается в группе Поисковый отряд ПрикамьеПоиск. До сих пор о местоположении Константина Данилюка и Николя Иванчука неизвестно,

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