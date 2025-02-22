Прокуратура начала проверку обстоятельств смертельного ДТП в Пермском крае

Posted 22 февраля, 12:38
Published 22 февраля, 12:38
Modified 22 февраля, 12:40
Updated 22 февраля, 12:40
Прокуратура начала проверку по смертельному ДТП с автобусом, которое произошло 22 февраля в Пермском крае. Об этом сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке пассажиров, пояснили в надзорном ведомстве, что именно будут проверять.
Напомним, что сегодня, 22 февраля, около 6:00 в ДТП на трассе Оса-Чернушка погибли два человека.
По автодороге Оса — Чернушка со стороны Чернушки в направлении Осы двигался автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 37-летнего мужчины. На 82 км при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, водитель не предоставил преимущество в движении двигающемуся по главной дороге автобусу «Симаз». Последний двигался по дороге Кукуштан — Чайковский в направлении Кукуштана.
В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля. Кроме того, четыре пассажира «Лады» госпитализированы.