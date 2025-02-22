properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля, 12:38

Published 22 февраля, 12:38

Modified 22 февраля, 12:40

Updated 22 февраля, 12:40

Прокуратура Пермского края проверяет обстоятельства смертельного ДТП 22 февраля

Прокуратура начала проверку обстоятельств смертельного ДТП в Пермском крае

22 февраля 2025, 12:38
Фото: Госавтоинспекция Пермского края.

Прокуратура Пермского края проверяет обстоятельства смертельного ДТП 22 февраля

В столкновении легковушки и автобуса погибли два человека.

Прокуратура начала проверку по смертельному ДТП с автобусом, которое произошло 22 февраля в Пермском крае. Об этом сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке пассажиров, пояснили в надзорном ведомстве, что именно будут проверять.

Напомним, что сегодня, 22 февраля, около 6:00 в ДТП на трассе Оса-Чернушка погибли два человека.

По автодороге Оса — Чернушка со стороны Чернушки в направлении Осы двигался автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 37-летнего мужчины. На 82 км при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, водитель не предоставил преимущество в движении двигающемуся по главной дороге автобусу «Симаз». Последний двигался по дороге Кукуштан — Чайковский в направлении Кукуштана.

В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля. Кроме того, четыре пассажира «Лады» госпитализированы.

#Происшествия#Прокуратура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика