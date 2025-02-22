Прокуратура начала проверку обстоятельств смертельного ДТП в Пермском крае

По автодороге Оса — Чернушка со стороны Чернушки в направлении Осы двигался автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 37-летнего мужчины. На 82 км при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, водитель не предоставил преимущество в движении двигающемуся по главной дороге автобусу «Симаз». Последний двигался по дороге Кукуштан — Чайковский в направлении Кукуштана.