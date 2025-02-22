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Posted 22 февраля, 12:59

Published 22 февраля, 12:59

Modified 22 февраля, 13:01

Updated 22 февраля, 13:01

Во вторник, 25 февраля, в Александровске похоронят 27-летнего военнослужащего

В Александровске во вторник простятся с погибшим в ходе СВО 27-летним земляком

22 февраля 2025, 12:59
Фото: ВКонтакте/Александровск Официально.

Во вторник, 25 февраля, в Александровске похоронят 27-летнего военнослужащего

Сюжет
Военная операция на Украине
Вадим Почкин погиб в сентябре 2024 года

В ходе СВО погиб 27-летний житель Александровска Вадим Почкин. Об этом сообщает администрация Александровского округа на официальном паблике в соцсетях.

Вадим Почкин родился 29 сентября 1996 года, а погиб 17 сентября прошлого года. Подробностей о жизни до службы, обстоятельствах службы и гибели чиновники не сообщают.

Церемония прощания с военнослужащим пройдёт во вторник, 25 февраля, в городском Дворце культуры с 10:00 до 12:00. Захоронят погибшего на александровском кладбище.

В Бардымском округе вчера проводили в последний путь двух погибших в ходе СВО земляков.

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#Военная операция на Украине#Сво
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