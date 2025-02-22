В Александровске во вторник простятся с погибшим в ходе СВО 27-летним земляком

Posted 22 февраля, 12:59
Published 22 февраля, 12:59
Modified 22 февраля, 13:01
Updated 22 февраля, 13:01
В ходе СВО погиб 27-летний житель Александровска Вадим Почкин. Об этом сообщает администрация Александровского округа на официальном паблике в соцсетях.
Вадим Почкин родился 29 сентября 1996 года, а погиб 17 сентября прошлого года. Подробностей о жизни до службы, обстоятельствах службы и гибели чиновники не сообщают.
Церемония прощания с военнослужащим пройдёт во вторник, 25 февраля, в городском Дворце культуры с 10:00 до 12:00. Захоронят погибшего на александровском кладбище.
В Бардымском округе вчера проводили в последний путь двух погибших в ходе СВО земляков.