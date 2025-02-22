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Posted 22 февраля, 10:30

Published 22 февраля, 10:30

Modified 22 февраля, 10:32

Updated 22 февраля, 10:32

В Бардымском округе 21 февраля похоронили двух погибших в ходе СВО земляков

В Бардымском округе простились с двумя земляками, погибшими в ходе СВО

22 февраля 2025, 10:30
Фото: 1MI.

В Бардымском округе 21 февраля похоронили двух погибших в ходе СВО земляков

Сюжет
Военная операция на Украине
Оба подписали контракт с Минобороны в 2023 году.

В Бардымском округе вчера проводили в последний путь двух погибших в ходе СВО земляков. Об этом в своем официальном паблике сообщает администрация муниципалитета.

Рифат Фархутдинов родился 29 марта 1995 года в селе Барда. Получив среднее образование в Березниковской средней школе, он продолжил обучение в Бардымском Профессиональном училище № 84. После отслужил в рядах Российской Армии. В июле 2023 года подписал контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции. Погиб 25 марта 2024 года.

Сирень Бигаев родился в селе Печмень. В 1994 году призвался на срочную военную службу. После армии жил и работал в Чернушке охранником в различных организациях. В 2023 году заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Погиб в звании гвардии рядового. Других подробностей о службе и гибели бардымца не сообщается.

В Большесосновском округе 19 февраля простились с погибшим на специальной военной операции местным жителем Антоном Дружининым. Погибшему было 28 лет, сообщают в официальном паблике окружной администрации.

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#Военная операция на Украине#Сво
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