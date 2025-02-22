В Бардымском округе простились с двумя земляками, погибшими в ходе СВО

Сирень Бигаев родился в селе Печмень. В 1994 году призвался на срочную военную службу. После армии жил и работал в Чернушке охранником в различных организациях. В 2023 году заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Погиб в звании гвардии рядового. Других подробностей о службе и гибели бардымца не сообщается.