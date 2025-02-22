В Бардымском округе простились с двумя земляками, погибшими в ходе СВО

Posted 22 февраля, 10:30
Published 22 февраля, 10:30
Modified 22 февраля, 10:32
Updated 22 февраля, 10:32
В Бардымском округе вчера проводили в последний путь двух погибших в ходе СВО земляков. Об этом в своем официальном паблике сообщает администрация муниципалитета.
Рифат Фархутдинов родился 29 марта 1995 года в селе Барда. Получив среднее образование в Березниковской средней школе, он продолжил обучение в Бардымском Профессиональном училище № 84. После отслужил в рядах Российской Армии. В июле 2023 года подписал контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции. Погиб 25 марта 2024 года.
Сирень Бигаев родился в селе Печмень. В 1994 году призвался на срочную военную службу. После армии жил и работал в Чернушке охранником в различных организациях. В 2023 году заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Погиб в звании гвардии рядового. Других подробностей о службе и гибели бардымца не сообщается.
В Большесосновском округе 19 февраля простились с погибшим на специальной военной операции местным жителем Антоном Дружининым. Погибшему было 28 лет, сообщают в официальном паблике окружной администрации.