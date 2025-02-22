В деревне Клестовка у Соликамска сгорела вышка сотовой связи

Posted 22 февраля, 08:39
Published 22 февраля, 08:39
Modified 22 февраля, 08:41
Updated 22 февраля, 08:41
В Соликамске вчера вечером сгорела вышка связи. Пожар успели снять очевидцы и написать в пабликах.
По данным МЧС, сгорел железный шкаф на площади 1 кв. метр. Пострадавших нет.
В полиции же нам пояснили, что вечером 21 февраля в полицию поступило сообщение о том, что недалеко от деревни Клестовка произошло возгорание вышки сотовой связи. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Вероятно, не будет исключена и версия поджога оборудования.
Вынесен приговор в отношении жительницы Пермского округа, совершившей поджог жилого дома.