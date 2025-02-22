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Posted 22 февраля, 08:39

Published 22 февраля, 08:39

Modified 22 февраля, 08:41

Updated 22 февраля, 08:41

В Соликамске 21 февраля сгорела вышка сотовой связи

В деревне Клестовка у Соликамска сгорела вышка сотовой связи

22 февраля 2025, 08:39
Фото: ВКонтакте/ЧП Соликамск -Березники-Пермский край.

В Соликамске 21 февраля сгорела вышка сотовой связи

В полиции не исключают вероятности поджога

В Соликамске вчера вечером сгорела вышка связи. Пожар успели снять очевидцы и написать в пабликах.

По данным МЧС, сгорел железный шкаф на площади 1 кв. метр. Пострадавших нет.

В полиции же нам пояснили, что вечером 21 февраля в полицию поступило сообщение о том, что недалеко от деревни Клестовка произошло возгорание вышки сотовой связи. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Вероятно, не будет исключена и версия поджога оборудования.

Вынесен приговор в отношении жительницы Пермского округа, совершившей поджог жилого дома.

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