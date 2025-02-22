В деревне Клестовка у Соликамска сгорела вышка сотовой связи

В полиции же нам пояснили, что вечером 21 февраля в полицию поступило сообщение о том, что недалеко от деревни Клестовка произошло возгорание вышки сотовой связи. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.