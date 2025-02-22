В Добрянке из-за непотушенной сигареты сегодня утром горела квартира

Posted 22 февраля, 12:10
Published 22 февраля, 12:10
Modified 22 февраля, 12:12
Updated 22 февраля, 12:12
Из-за неосторожности при курении в Добрянке утром 22 февраля горела квартира. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре в доме по улице Энергетиков в Добрянке поступило спасателям 22 февраля в 4:05. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 16 человек личного состава и пять единиц техники.
На месте пожарными установлено, что произошло возгорание мебели в квартире в многоквартирном жилом доме. На пожаре погибших и травмированных нет.
Спасены 20 человек (из них двое детей), выведеных из квартиры звеном ГДЗС с помощью спасательного устройства и по автолестнице.
Пожар площадью 24 квадратных метра потушен в 4:56. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.
В деревне Мижуева загорелся частный дом, в котором находились трое маленьких детей и их старший брат, 15-летний Александр. Когда начался пожар, подросток попытался залить огонь самостоятельно. После безуспешных попыток потушить пожар он одел детей и вывел на улицу.