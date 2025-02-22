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Posted 22 февраля, 12:10

Published 22 февраля, 12:10

Modified 22 февраля, 12:12

Updated 22 февраля, 12:12

Из-за неосторожности при курении в Добрянке утром 22 февраля горела квартира

В Добрянке из-за непотушенной сигареты сегодня утром горела квартира

22 февраля 2025, 12:10
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Из-за неосторожности при курении в Добрянке утром 22 февраля горела квартира

Сюжет
Добрянка
От огня спасены 20 человек.

Из-за неосторожности при курении в Добрянке утром 22 февраля горела квартира. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в доме по улице Энергетиков в Добрянке поступило спасателям 22 февраля в 4:05. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 16 человек личного состава и пять единиц техники.

На месте пожарными установлено, что произошло возгорание мебели в квартире в многоквартирном жилом доме. На пожаре погибших и травмированных нет.

Спасены 20 человек (из них двое детей), выведеных из квартиры звеном ГДЗС с помощью спасательного устройства и по автолестнице.

Пожар площадью 24 квадратных метра потушен в 4:56. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

В деревне Мижуева загорелся частный дом, в котором находились трое маленьких детей и их старший брат, 15-летний Александр. Когда начался пожар, подросток попытался залить огонь самостоятельно. После безуспешных попыток потушить пожар он одел детей и вывел на улицу.

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#Происшествия#Пожар#Добрянка
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