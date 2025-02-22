В ДТП с участием автобуса на трассе Оса-Чернушка сегодня утром погибли два человека

Posted 22 февраля, 09:58
Published 22 февраля, 09:58
Modified 22 февраля, 10:00
Updated 22 февраля, 10:00
Сегодня, 22 февраля, около 6:00 в ДТП на трассе Оса-Чернушка погибли два человека. Подробности сообщают в краевой Госавтоинспекции.
По автодороге Оса — Чернушка со стороны Чернушки в направлении Осы двигался автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 37-летнего мужчины. На 82 км при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, водитель не предоставил преимущество в движении двигающемуся по главной дороге автобусу «Симаз». Последний двигался по дороге Кукуштан — Чайковский в направлении Кукуштана.
В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля. Кроме того, четыре пассажира «Лады» госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Лысьвы, признанного виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб его 15-летний брат. Приговором суда молодой человек осужден на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.