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Posted 22 февраля, 09:58

Published 22 февраля, 09:58

Modified 22 февраля, 10:00

Updated 22 февраля, 10:00

Утром 22 февраля в ДТП на трассе Оса-Чернушка погибли 2 человека

В ДТП с участием автобуса на трассе Оса-Чернушка сегодня утром погибли два человека

22 февраля 2025, 09:58
Фото: скриншот видео Госавтоинспекции.

Утром 22 февраля в ДТП на трассе Оса-Чернушка погибли 2 человека

Столкнулись автобус и легковушка.

Сегодня, 22 февраля, около 6:00 в ДТП на трассе Оса-Чернушка погибли два человека. Подробности сообщают в краевой Госавтоинспекции.

По автодороге Оса — Чернушка со стороны Чернушки в направлении Осы двигался автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 37-летнего мужчины. На 82 км при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, водитель не предоставил преимущество в движении двигающемуся по главной дороге автобусу «Симаз». Последний двигался по дороге Кукуштан — Чайковский в направлении Кукуштана.

В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля. Кроме того, четыре пассажира «Лады» госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Лысьвы, признанного виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб его 15-летний брат. Приговором суда молодой человек осужден на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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