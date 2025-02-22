В Москве подвели итоги деятельности Форума будущих технологий

Posted 22 февраля, 16:24
Published 22 февраля, 16:24
Modified 22 февраля, 16:24
Updated 22 февраля, 16:24
В ходе обсуждений участники сфокусировались на приоритетных задачах развития индустрии новых материалов и химии, рассматривая ее как фундамент инновационной экономики. Об этом пишет muksun.fm.
Первый заместитель председателя правительства, сопредседатель оргкомитета форума Денис Мантуров отметил, что прогресс в отдельных инновационных отраслях невозможен без собственной независимой материальной базы, включающей сырье, технологические решения и бизнес-процессы. Он отметил, что современные отрасли новых материалов и химии обеспечивают российскую экономику сплавами, композитами, полимерами, основными химическими веществами и передовыми технологичными материалами, подчеркнув, что именно эта индустрия должна быть локомотивом инноваций.
Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Форума будущих технологий Антон Кобяков сообщил, что форум привлек свыше 1700 участников из России и 37 иностранных государств, включая более 350 делегатов из российского и зарубежного предпринимательского сообщества.
Деловая программа, структурированная по четырем тематическим направлениям, включила в себя 37 сессий, где в качестве спикеров и модераторов приняли участие более 230 человек. В ходе обсуждений эксперты обозначили решения, способные, по их мнению, стимулировать ускоренное применение инновационных материалов и укрепить технологический суверенитет России.
Важным пунктом дискуссий на форуме стала тема подготовки квалифицированных специалистов для индустрии новых материалов и химии.
В ходе мероприятия состоялись панельные дискуссии, посвященные обсуждению международного партнерства и осуществления совместных инициатив, в частности обсудили, как оставаться независимыми в сфере технологий, одновременно укрепляя взаимодействие с иностранными коллегами.
На территории форума была развернута экспозиция новейших изобретений — ведущие российские предприятия и научно-исследовательские институты продемонстрировали успехи высокотехнологичных компаний и производств.
Кроме того, на полях форума был заключен ряд договоров о сотрудничестве.
Информационную поддержку форуму оказывал медиахолдинг 1MI.