В Москве подвели итоги деятельности Форума будущих технологий

Первый заместитель председателя правительства, сопредседатель оргкомитета форума Денис Мантуров отметил, что прогресс в отдельных инновационных отраслях невозможен без собственной независимой материальной базы, включающей сырье, технологические решения и бизнес-процессы. Он отметил, что современные отрасли новых материалов и химии обеспечивают российскую экономику сплавами, композитами, полимерами, основными химическими веществами и передовыми технологичными материалами, подчеркнув, что именно эта индустрия должна быть локомотивом инноваций.