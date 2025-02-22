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Posted 22 февраля, 09:33

Published 22 февраля, 09:33

Modified 22 февраля, 09:35

Updated 22 февраля, 09:35

В МТС поделились статистикой о спам-звонках

В МТС поделились статистикой о спам-звонках

22 февраля 2025, 09:33
Фото: 1MI.
Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Пермского края за 2024 год. С помощью сервиса «Защитник» от МТС, использующего анализ BigData, за прошлый год было заблокировано более десяти миллионов минут нежелательных звонков, что составляет 20 лет спам-вызовов.

Чаще всего спам-звонки пермякам поступали в ноябре. В целом за 2024 год сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 52 миллионов нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 13 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте — «Финансовые организации», на третьем — «Коллекторы». А Пермь попала в двадцатку городов, где за прошлый год было совершено максимальное количество спам-звонков одному абоненту.

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