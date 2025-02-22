В МТС поделились статистикой о спам-звонках

Чаще всего спам-звонки пермякам поступали в ноябре. В целом за 2024 год сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 52 миллионов нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 13 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте — «Финансовые организации», на третьем — «Коллекторы». А Пермь попала в двадцатку городов, где за прошлый год было совершено максимальное количество спам-звонков одному абоненту.