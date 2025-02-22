В Перми на неделю сузят проезд по одной из оживлённых улиц города

Posted 22 февраля, 09:06
Published 22 февраля, 09:06
Modified 22 февраля, 09:08
Updated 22 февраля, 09:08
На время проведения ремонтных работ с 9:00 понедельника, 24 февраля до 23:00 пятницы, 28 февраля, будет сужен проезд до одной полосы по улице Тургенева напротив дома № 35 при движении по односторонним участкам от и до дома быта «Агат» в Мотовилихинском районе. Об этом сообщают в администрации Перми.
Работы будут выполняться пермским филиалом ПАО «Т Плюс». Автомобилистам рекомендуется планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
Ранее участок дороги у дома на Пермской, 86 перекрыли до 1 октября текущего года. Это необходимо для безопасности дорожного движения.