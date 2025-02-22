В Перми на неделю сузят проезд по одной из оживлённых улиц города

На время проведения ремонтных работ с 9:00 понедельника, 24 февраля до 23:00 пятницы, 28 февраля, будет сужен проезд до одной полосы по улице Тургенева напротив дома № 35 при движении по односторонним участкам от и до дома быта «Агат» в Мотовилихинском районе. Об этом сообщают в администрации Перми.