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Posted 22 февраля, 09:06

Published 22 февраля, 09:06

Modified 22 февраля, 09:08

Updated 22 февраля, 09:08

В Перми временно ограничат движение транспорта по улице Тургенева

В Перми на неделю сузят проезд по одной из оживлённых улиц города

22 февраля 2025, 09:06
Фото: Google Maps.

В Перми временно ограничат движение транспорта по улице Тургенева

Сюжет
Пермская езда
Ограничение связано с проведением ремонтных работ на участке тепломагистрали.

На время проведения ремонтных работ с 9:00 понедельника, 24 февраля до 23:00 пятницы, 28 февраля, будет сужен проезд до одной полосы по улице Тургенева напротив дома № 35 при движении по односторонним участкам от и до дома быта «Агат» в Мотовилихинском районе. Об этом сообщают в администрации Перми.

Работы будут выполняться пермским филиалом ПАО «Т Плюс». Автомобилистам рекомендуется планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Ранее участок дороги у дома на Пермской, 86 перекрыли до 1 октября текущего года. Это необходимо для безопасности дорожного движения.

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#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Транспорт#Ограничение
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