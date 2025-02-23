Что происходит с погодой в Перми? Где весна, откуда морозы?

Как отмечают метеорологи, Пермь стала одной из самых холодных точек региона. Однако уже в ближайшие сутки ситуация начнет меняться: антициклон сместится к северу, что приведет к потеплению в столице края до -20°C ночью. Дневные показатели также вырастут: если сегодня ожидается -6…-11°C, то завтра температура поднимется до -3…-8°C в области и -5…-7°C в Перми.