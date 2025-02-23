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Posted 23 февраля, 08:43

Published 23 февраля, 08:43

Modified 23 февраля, 08:45

Updated 23 февраля, 08:45

Рекордные морозы в Пермском крае в 2025 году

Что происходит с погодой в Перми? Где весна, откуда морозы?

23 февраля 2025, 08:43

Рекордные морозы в Пермском крае в 2025 году

В ночь на 22 февраля центральные районы Пермского края столкнулись с аномальными холодами из-за влияния антициклона. Безветренная и ясная погода спровоцировала резкое падение температуры.

В предпоследнюю неделю февраля в отдельных населенных пунктах столбики термометров опустились до -29°C, а в Перми был зафиксирован новый зимний минимум — -25,3°C. При этом южные территории края оказались под воздействием циклона с Каспийского моря, где температура оказалась на 10–15 градусов выше, а на севере похолодало до -20…-22°C.

Как отмечают метеорологи, Пермь стала одной из самых холодных точек региона. Однако уже в ближайшие сутки ситуация начнет меняться: антициклон сместится к северу, что приведет к потеплению в столице края до -20°C ночью. Дневные показатели также вырастут: если сегодня ожидается -6…-11°C, то завтра температура поднимется до -3…-8°C в области и -5…-7°C в Перми.

«Усиление солнечной активности днем смягчит морозы, но жителям стоит сохранять осторожность — перепады температур могут влиять на дорожные условия», — пояснили синоптики. В ближайшие дни жителям рекомендуют следить за обновлениями прогнозов, чтобы подготовиться к переменчивой погоде конца февраля. А там и весна близко.

#Погода#Морозы#Аномальная погода#Весна#Холодно
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