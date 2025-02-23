Что происходит с погодой в Перми? Где весна, откуда морозы?

Posted 23 февраля, 08:43
Published 23 февраля, 08:43
Modified 23 февраля, 08:45
Updated 23 февраля, 08:45
В предпоследнюю неделю февраля в отдельных населенных пунктах столбики термометров опустились до -29°C, а в Перми был зафиксирован новый зимний минимум — -25,3°C. При этом южные территории края оказались под воздействием циклона с Каспийского моря, где температура оказалась на 10–15 градусов выше, а на севере похолодало до -20…-22°C.
Как отмечают метеорологи, Пермь стала одной из самых холодных точек региона. Однако уже в ближайшие сутки ситуация начнет меняться: антициклон сместится к северу, что приведет к потеплению в столице края до -20°C ночью. Дневные показатели также вырастут: если сегодня ожидается -6…-11°C, то завтра температура поднимется до -3…-8°C в области и -5…-7°C в Перми.
«Усиление солнечной активности днем смягчит морозы, но жителям стоит сохранять осторожность — перепады температур могут влиять на дорожные условия», — пояснили синоптики. В ближайшие дни жителям рекомендуют следить за обновлениями прогнозов, чтобы подготовиться к переменчивой погоде конца февраля. А там и весна близко.