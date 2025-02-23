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Posted 23 февраля, 13:17

Published 23 февраля, 13:17

Modified 23 февраля, 13:32

Updated 23 февраля, 13:32

Историки Перми предлагают увековечить память героев Отечественной войны 1812 года

Историки Перми предлагают увековечить память героев Отечественной войны 1812 года

23 февраля 2025, 13:17
Фото: Луи Лежен. Битва при Бородино.
Общественники напоминают, память о каких героях надо восстановить, когда зоопарк переедет на новое место. Сейчас останки героев покоятся под вольерами зоопарка.

В День защитника Отечества активисты Перми выступили с инициативой восстановить историческую справедливость и увековечить память героев Отечественной войны 1812 года, чьи могилы были утрачены, когда на месте бывшего Архиерейского некрополя появился зоопарк. Зоопарк готовится к переезду, и это открывает возможность создать мемориал в честь воинов, защищавших Родину более двух веков назад.

Как рассказала краевед Светлана Юшкова, Архиерейский некрополь при Спасо-Преображенском соборе в XIX веке был местом упокоения выдающихся пермяков, включая участников Наполеоновских войн. Среди них — подполковник Николай Трухин, бывший пермский городничий, сражавшийся при Бородине и в заграничных походах; Алексей Глушков, кавалер орденов святой Анны, участник штурма Парижа; и генерал-майор Александр Богуславский, герой Аустерлица и Бородинской битвы.

Сейчас, когда зоопарк готовится к переезду, общественники предлагают провести археологические исследования на территории некрополя, восстановить памятные знаки или создать мемориальный комплекс. Идея поддержана местными историками и ветеранскими организациями.

«Пермь может стать примером уважения к своей истории», — рассуждают общественники. Активисты уверены: мемориал станет символом связи времён и настоящим уроком патриотизма для новых поколений.

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