Историки Перми предлагают увековечить память героев Отечественной войны 1812 года

Posted 23 февраля, 13:17
Published 23 февраля, 13:17
Modified 23 февраля, 13:32
Updated 23 февраля, 13:32
В День защитника Отечества активисты Перми выступили с инициативой восстановить историческую справедливость и увековечить память героев Отечественной войны 1812 года, чьи могилы были утрачены, когда на месте бывшего Архиерейского некрополя появился зоопарк. Зоопарк готовится к переезду, и это открывает возможность создать мемориал в честь воинов, защищавших Родину более двух веков назад.
Как рассказала краевед Светлана Юшкова, Архиерейский некрополь при Спасо-Преображенском соборе в XIX веке был местом упокоения выдающихся пермяков, включая участников Наполеоновских войн. Среди них — подполковник Николай Трухин, бывший пермский городничий, сражавшийся при Бородине и в заграничных походах; Алексей Глушков, кавалер орденов святой Анны, участник штурма Парижа; и генерал-майор Александр Богуславский, герой Аустерлица и Бородинской битвы.
Сейчас, когда зоопарк готовится к переезду, общественники предлагают провести археологические исследования на территории некрополя, восстановить памятные знаки или создать мемориальный комплекс. Идея поддержана местными историками и ветеранскими организациями.
«Пермь может стать примером уважения к своей истории», — рассуждают общественники. Активисты уверены: мемориал станет символом связи времён и настоящим уроком патриотизма для новых поколений.