Историки Перми предлагают увековечить память героев Отечественной войны 1812 года

В День защитника Отечества активисты Перми выступили с инициативой восстановить историческую справедливость и увековечить память героев Отечественной войны 1812 года, чьи могилы были утрачены, когда на месте бывшего Архиерейского некрополя появился зоопарк. Зоопарк готовится к переезду, и это открывает возможность создать мемориал в честь воинов, защищавших Родину более двух веков назад.