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Posted 23 февраля, 05:05

Published 23 февраля, 05:05

Modified 23 февраля, 05:15

Updated 23 февраля, 05:15

Из-за тумана в аэропорту Пермь задерживаются рейсы на прилёт и вылет

Из-за тумана в аэропорту Пермь задерживаются рейсы на прилёт и вылет

23 февраля 2025, 05:05
Фото: properm.ru.
Как сообщается в тг-канале Международного аэропорта «Пермь» (Большое Савино), утренняя задержка авиарейсов в Перми связана с погодными условиями.

Туман стал причиной задержки рейсов, прибывающих в Пермь и вылетающих из Перми сегодня, 23 февраля. Прибывающие борта отправлены на запасные аэродромы.

С утра согласно расписанию аэропорта «Пермь» задержаны вылеты шести рейсов. Авиакомпании «Победа» до Сочи, до Москвы, авиакомпании «Россия» до Санкт-Петербурга, авиакомпании «Аэрофлот» до Москвы.
В Москве и Санкт-Петербурге работа аэропортов не приостанавливалась, из-за снегопада временно не работал аэропорт в Сочи.

В аэропорту рекомендуют следить за статусом рейса на сайте в разделе «расписание».

#Большое савино#Международный аэропорт пермь#Погодные условия#Задержка рейсов#Задержка вылета
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