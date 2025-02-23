Из-за тумана в аэропорту Пермь задерживаются рейсы на прилёт и вылет

С утра согласно расписанию аэропорта «Пермь» задержаны вылеты шести рейсов. Авиакомпании «Победа» до Сочи, до Москвы, авиакомпании «Россия» до Санкт-Петербурга, авиакомпании «Аэрофлот» до Москвы.

В Москве и Санкт-Петербурге работа аэропортов не приостанавливалась, из-за снегопада временно не работал аэропорт в Сочи.