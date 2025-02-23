Из-за тумана в аэропорту Пермь задерживаются рейсы на прилёт и вылет

Posted 23 февраля, 05:05
Published 23 февраля, 05:05
Modified 23 февраля, 05:15
Updated 23 февраля, 05:15
Туман стал причиной задержки рейсов, прибывающих в Пермь и вылетающих из Перми сегодня, 23 февраля. Прибывающие борта отправлены на запасные аэродромы.
С утра согласно расписанию аэропорта «Пермь» задержаны вылеты шести рейсов. Авиакомпании «Победа» до Сочи, до Москвы, авиакомпании «Россия» до Санкт-Петербурга, авиакомпании «Аэрофлот» до Москвы.
В Москве и Санкт-Петербурге работа аэропортов не приостанавливалась, из-за снегопада временно не работал аэропорт в Сочи.
В аэропорту рекомендуют следить за статусом рейса на сайте в разделе «расписание».