Команда из Пермского края стала чемпионом России — 2025 по санному спорту

Главный старт сезона прошел на санно-бобслейной трассе в Красной Поляне 22 и 23 февраля. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 8 регионов России. В том числе лидеры российского санного спорта: Александр Денисьев/Владислав Антонов, Роман Репилов, Семен Павличенко, Андрей Богданов/Юрий Прохоров, Виктория Демченко. Участники чемпионата России по санному спорту разыграли 9 комплектов наград. В программу соревнований вошли классические индивидуальные заезды в мужских и женских одноместных и двухместных санях, спринтерские заезды, командная эстафета.