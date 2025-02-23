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Posted 23 февраля, 10:51

Published 23 февраля, 10:51

Modified 23 февраля, 11:14

Updated 23 февраля, 11:14

Команда из Пермского края стала чемпионом России — 2025 по санному спорту

Команда из Пермского края стала чемпионом России — 2025 по санному спорту

23 февраля 2025, 10:51
Фото: из тг-канала Федерации санного спорта России.
Как сообщает Федерация санного спорта России, спортсмены из Пермского края взяли и первое, и второе, и третье места в разных видах заездов.

Пермяки стали первыми в эстафете. В составе команды победителей выступали Ксения Шамова, Матвей Пересторонин, Лев Романов и Владислав Веремеенко. Все спортсмены являются воспитанниками ГБУ ДО ПК «СШОР „Огонек“ им. Постникова Л.Д.». Тренируются под руководством Рената Фахрутдинова и Александра Старкова.

Серебряные призеры — команда Красноярского края, бронза на счету команды Москвы.

Кроме того, вице-чемпионами в парном катании стали пермяки Лев Романов/Владислав Веремеенко. Бронзу среди женщин взяла Ксения Шамова.

Главный старт сезона прошел на санно-бобслейной трассе в Красной Поляне 22 и 23 февраля. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 8 регионов России. В том числе лидеры российского санного спорта: Александр Денисьев/Владислав Антонов, Роман Репилов, Семен Павличенко, Андрей Богданов/Юрий Прохоров, Виктория Демченко. Участники чемпионата России по санному спорту разыграли 9 комплектов наград. В программу соревнований вошли классические индивидуальные заезды в мужских и женских одноместных и двухместных санях, спринтерские заезды, командная эстафета.

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