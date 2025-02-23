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Posted 23 февраля, 14:54

Published 23 февраля, 14:54

Modified 23 февраля, 15:00

Updated 23 февраля, 15:00

Коммунальное ЧП в Лысьве. Прокуратура проводит проверку

Коммунальное ЧП в Лысьве. Прокуратура проводит проверку

23 февраля 2025, 14:54
В Лысьве масштабная коммунальная авария на сетях водоснабжения, сообщает ТГ-канал «Слуховой анализатор». Без воды находятся 60 многоквартирных домов.

Вода в домах лысьвенцев отключена с 23 февраля с 15.30. Ремонтная бригада водоканала работает над устранением аварии.

Прокуратура края поставила на контроль ход устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе в Лысьве. По предварительной информации, причиной отсутствия водоснабжения послужил порыв на сетях. В настоящее время аварийная бригада проводит ремонтные работы.

Надзорный орган контролирует соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии. При необходимости прокуратура примет меры реагирования.

#Лысьва#Отключение водоснабжения#Коммунальная авария#Нет воды
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