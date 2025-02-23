Коммунальное ЧП в Лысьве. Прокуратура проводит проверку

Прокуратура края поставила на контроль ход устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе в Лысьве. По предварительной информации, причиной отсутствия водоснабжения послужил порыв на сетях. В настоящее время аварийная бригада проводит ремонтные работы.