Коммунальное ЧП в Лысьве. Прокуратура проводит проверку

Posted 23 февраля, 14:54
Published 23 февраля, 14:54
Modified 23 февраля, 15:00
Updated 23 февраля, 15:00
Вода в домах лысьвенцев отключена с 23 февраля с 15.30. Ремонтная бригада водоканала работает над устранением аварии.
Прокуратура края поставила на контроль ход устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе в Лысьве. По предварительной информации, причиной отсутствия водоснабжения послужил порыв на сетях. В настоящее время аварийная бригада проводит ремонтные работы.
Надзорный орган контролирует соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии. При необходимости прокуратура примет меры реагирования.