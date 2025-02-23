Куда пойти в Перми 23 февраля? Где пройдут праздничные мероприятия?

Во Дворце культуры железнодорожников комедия «Диагноз — любовь от Молодёжного театра „ТеМа“ (12+), во Дворце культуры им. А. Г. Солдатова пройдет концерт Вячеслава Бутусова, Nautilus Pompilius — 40 лет (12+). Билеты на него стоили от 5000 рублей. Можно заглянуть в ДК на выставку „Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути“ (0+). А во дворце им. Кирова концерт „Легенды шансона. Группа „Бутырка“ (16+).