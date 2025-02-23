Куда пойти в Перми 23 февраля? Где пройдут праздничные мероприятия?

Posted 23 февраля, 03:52
Published 23 февраля, 03:52
Modified 23 февраля, 04:55
Updated 23 февраля, 04:55
В Арт-резиденции ждут на выставку детского искусства «Ни тут ни там» (0+), а также выставки Владимира Абусова «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать…» (0+), Романа Борисова «Подсознание» (0+), Большая инсталляция Юрия Лапшина «Сквозь время» (0+), фотовыставку Лейлы Туркиной «Памяти северных юнг» (0+).
В Библиотеке им. Горького также вас ждут несколько выставок: «Время года — детство», «Вдохновение», выставка войлочной скульптуры, выставка «Познавая мир», интерактивная выставка «Сказки нашей семьи» (6+).
Во Дворце культуры железнодорожников комедия «Диагноз — любовь от Молодёжного театра „ТеМа“ (12+), во Дворце культуры им. А. Г. Солдатова пройдет концерт Вячеслава Бутусова, Nautilus Pompilius — 40 лет (12+). Билеты на него стоили от 5000 рублей. Можно заглянуть в ДК на выставку „Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути“ (0+). А во дворце им. Кирова концерт „Легенды шансона. Группа „Бутырка“ (16+).
В Доме актёра в 19 часов состоится представление» Не то пальто. Сказка для взрослых» (12+).
Самое актуальное место, куда надо идти с семьей сегодня, это Исторический парк «Россия — моя история», работает с 10.00 до 19.00. Много разных тематических выставок представлены в интерактивном пространстве.
В Доме народного творчества «Губерния» в 11.00 будет представление Солдатские сказки (0+), в 14.00 еще одно представление «Солдат и чёрт» (6+)
Пермская краевая филармония ждет зрителей на концерт »Работаем, братья!» (6+), Исполнители:
Ансамбль солистов Пермской краевой филармонии Хорус-квартет, Лауреат премии им. Александра Немтина Александр Рогожкин (тенор), художественный руководитель, Лауреат конкурса «Соловьи Прикамья» Максим Лаптев (тенор)
Максим Ануфриев (баритон), Солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета Эдуард Морозов (баритон).
Праздничные мероприятия пройдут в пермском планетарии, в пермском зоопарке.
Театр Туки-Луки покажет спектакль-концерт «ВРЕМЯ ЖИТЬ!»
Спектакль посвящен жизни и творчеству поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, состоит из стихов и песен военного и довоенного времени. В основу его положены стихи Михаила Кульчицкого, Павла Когана и Николая Майорова. Рекомендуется для зрителей с 14 лет