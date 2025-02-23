Многодетная семья в Пермском крае потеряла дом в результате пожара

Posted 23 февраля, 07:58
Published 23 февраля, 07:58
Modified 23 февраля, 08:08
Updated 23 февраля, 08:08
В деревне Пуздрино Березовского округа ранним утром 22 февраля произошел масштабный пожар, полностью уничтоживший жилой дом многодетной семьи. Огонь не оставил ничего из имущества: сгорели мебель, бытовая техника, личные вещи, документы и даже детские канцелярские принадлежности.
Как сообщили в администрации муниципалитета, супруги Владислав и Анастасия, воспитывающие шестерых детей, остались без крова. Возраст их ребят — от 4 до 17 лет. Сейчас семья временно размещена у родственников, но остро нуждается в помощи для восстановления нормальной жизни.
«Призываем всех, кто может поддержать, помочь семье одеждой, продуктами или финансово. Особенно требуются кровати, стулья, постельное белье, посуда и школьные принадлежности для детей», — обратились через соцсети неравнодушные односельчане
Размеры обуви для женщин и девочек: 25, 33-34, 39; для мужчин и мальчиков: 30, 32, 39, 40.
Местные жители уже начали организовывать сбор вещей, надеясь вернуть семье надежду на скорое возвращение к обычной жизни.