Многодетная семья в Пермском крае потеряла дом в результате пожара

Как сообщили в администрации муниципалитета, супруги Владислав и Анастасия, воспитывающие шестерых детей, остались без крова. Возраст их ребят — от 4 до 17 лет. Сейчас семья временно размещена у родственников, но остро нуждается в помощи для восстановления нормальной жизни.