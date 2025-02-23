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Posted 23 февраля, 11:49

Published 23 февраля, 11:49

Modified 23 февраля, 12:00

Updated 23 февраля, 12:00

Роспотребнадзор заверяет: паниковать не надо

Новый коронавирус обнаружен в Китае у летучих мышей

23 февраля 2025, 11:49
Фото: 1MI.

Роспотребнадзор заверяет: паниковать не надо

Как сообщает Роспотребнадзор РФ, ситуация с новым коронавирусом, обнаруженным в Китае, находится под контролем.

Исследователи из Китая выявили ранее неизвестную линию коронавируса HKU5 у представителей семейства нетопырей (летучих мышей). Открытие было сделано в ходе совместной работы специалистов Гуанчжоуской лаборатории, Уханьского университета, Института вирусологии Уханя и регионального отделения Китайской академии наук. По предварительным данным, вирус обладает способностью к межвидовой передаче, однако текущие риски заражения человека оцениваются как минимальные.

Как сообщает Роспотребнадзор, ситуация взята под контроль. Научные центры, подведомственные ведомству, приступили к изучению генетических особенностей HKU5. Летучие мыши, являющиеся природным резервуаром для множества патогенов, вновь оказались в центре внимания эпидемиологов. Несмотря на низкую вероятность передачи вируса людям, эксперты подчёркивают необходимость постоянного мониторинга и исследований для предотвращения будущих угроз.

На текущий момент случаев заражения людей не зафиксировано. Санитарные врачи призывают избегать паники, но напоминают о важности профилактики и соблюдения санитарных норм.

#Пандемия#Эпидемия#Вирус#Роспотребнадзор#Китай#Летучие мыши
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