Новый коронавирус обнаружен в Китае у летучих мышей

Posted 23 февраля, 11:49
Published 23 февраля, 11:49
Modified 23 февраля, 12:00
Updated 23 февраля, 12:00
Исследователи из Китая выявили ранее неизвестную линию коронавируса HKU5 у представителей семейства нетопырей (летучих мышей). Открытие было сделано в ходе совместной работы специалистов Гуанчжоуской лаборатории, Уханьского университета, Института вирусологии Уханя и регионального отделения Китайской академии наук. По предварительным данным, вирус обладает способностью к межвидовой передаче, однако текущие риски заражения человека оцениваются как минимальные.
Как сообщает Роспотребнадзор, ситуация взята под контроль. Научные центры, подведомственные ведомству, приступили к изучению генетических особенностей HKU5. Летучие мыши, являющиеся природным резервуаром для множества патогенов, вновь оказались в центре внимания эпидемиологов. Несмотря на низкую вероятность передачи вируса людям, эксперты подчёркивают необходимость постоянного мониторинга и исследований для предотвращения будущих угроз.
На текущий момент случаев заражения людей не зафиксировано. Санитарные врачи призывают избегать паники, но напоминают о важности профилактики и соблюдения санитарных норм.