Новый коронавирус обнаружен в Китае у летучих мышей

Исследователи из Китая выявили ранее неизвестную линию коронавируса HKU5 у представителей семейства нетопырей (летучих мышей). Открытие было сделано в ходе совместной работы специалистов Гуанчжоуской лаборатории, Уханьского университета, Института вирусологии Уханя и регионального отделения Китайской академии наук. По предварительным данным, вирус обладает способностью к межвидовой передаче, однако текущие риски заражения человека оцениваются как минимальные.