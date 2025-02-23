Пермская «Губерния» рассказала, чем будет удивлять пермяков на Масленицу

Posted 23 февраля, 06:58
Published 23 февраля, 06:58
Modified 23 февраля, 07:21
Updated 23 февраля, 07:21
Масленичная неделя пройдет с 25 февраля по 1 марта.
В первый день Масленицы, в 19:00 в большом зале «Губернии» выступит питерская фолк-группа «Отава Ё». Со среды по пятницу (26–28 февраля) с 11:00 пройдут «Живые диалоги» — встречи с этнографами, фольклористами и дизайнерами, которые помогут школьникам определиться с профессией.
Ярмарка мастеров будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00. Здесь представят изделия из дерева, камня, глины и бересты от ремесленных центров и народных умельцев края.
27 февраля в 12:00 начнётся конкурс «Прикамье мастеровое»: мастера создадут работы в прямом эфире, а жюри выберет лучших в номинациях «Подмастерье», «Мастер» и «Виртуоз». В тот же день в 20:00 сказочницы Марина Крысова и Марина Суханова представят программу «Сказки с припёком» (16+) с необычными кулинарными историями.
С 25 февраля по 1 марта в новом пространстве «Губернии» пройдут мастер-классы: лепка из глины; резьба по камню; создание ватных игрушек; плетение из бересты.
На выставке «Берестяная Парма» покажут работы мастеров Валентины Петуховой и Михаила Павлова, демонстрирующие разные техники обработки бересты.
26 февраля в 15:00 состоится показ фильма о камнерезном искусстве Прикамья. Видеоочерк, снятый московской командой в Кунгуре и Красном Ясыле, представит этнограф Александр Черных.
Для детей подготовили игровую программу «Пуд соли» о традициях края.
1 марта в 18:00 гостей приглашают на Разночинный бал с мастер-классами по танцам и бальными костюмами.