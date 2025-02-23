Пермская «Губерния» рассказала, чем будет удивлять пермяков на Масленицу

Масленичная неделя пройдет с 25 февраля по 1 марта.

В первый день Масленицы, в 19:00 в большом зале «Губернии» выступит питерская фолк-группа «Отава Ё». Со среды по пятницу (26–28 февраля) с 11:00 пройдут «Живые диалоги» — встречи с этнографами, фольклористами и дизайнерами, которые помогут школьникам определиться с профессией.