properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 06:58

Published 23 февраля, 06:58

Modified 23 февраля, 07:21

Updated 23 февраля, 07:21

В Перми на Масленицу состоится Разночинный бал

Пермская «Губерния» рассказала, чем будет удивлять пермяков на Масленицу

23 февраля 2025, 06:58
Фото: properm.ru.

В Перми на Масленицу состоится Разночинный бал

С 25 февраля в Доме народного творчества «Губерния» стартует праздничная неделя «Масленица-ремесленница» (6+). Гостей ждут ярмарки, мастер-классы, концерты и тематические лекции, посвящённые традициям Прикамья.

Масленичная неделя пройдет с 25 февраля по 1 марта.
В первый день Масленицы, в 19:00 в большом зале «Губернии» выступит питерская фолк-группа «Отава Ё». Со среды по пятницу (26–28 февраля) с 11:00 пройдут «Живые диалоги» — встречи с этнографами, фольклористами и дизайнерами, которые помогут школьникам определиться с профессией.

Ярмарка мастеров будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00. Здесь представят изделия из дерева, камня, глины и бересты от ремесленных центров и народных умельцев края.

27 февраля в 12:00 начнётся конкурс «Прикамье мастеровое»: мастера создадут работы в прямом эфире, а жюри выберет лучших в номинациях «Подмастерье», «Мастер» и «Виртуоз». В тот же день в 20:00 сказочницы Марина Крысова и Марина Суханова представят программу «Сказки с припёком» (16+) с необычными кулинарными историями.

С 25 февраля по 1 марта в новом пространстве «Губернии» пройдут мастер-классы: лепка из глины; резьба по камню; создание ватных игрушек; плетение из бересты.

На выставке «Берестяная Парма» покажут работы мастеров Валентины Петуховой и Михаила Павлова, демонстрирующие разные техники обработки бересты.

26 февраля в 15:00 состоится показ фильма о камнерезном искусстве Прикамья. Видеоочерк, снятый московской командой в Кунгуре и Красном Ясыле, представит этнограф Александр Черных.

Для детей подготовили игровую программу «Пуд соли» о традициях края.

1 марта в 18:00 гостей приглашают на Разночинный бал с мастер-классами по танцам и бальными костюмами.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика