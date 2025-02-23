Пермская IT-компания Macroscop перевела активы в юрисдикцию ОАЭ

Ранее собственником предприятий являлся основатель группы Артем Разумков. По информации источника «Коммерсант-Прикамье», речь идет не о смене бенефициара, а о реструктуризации активов. Как отмечают эксперты, перевод долей в зарубежную юрисдикцию может быть связан с оптимизацией бизнес-процессов или налоговым планированием. Известно, что Артем Разумков сейчас проживает в ОАЭ, что косвенно подтверждает версию о перераспределении активов внутри группы.