Пермская IT-компания Macroscop перевела активы в юрисдикцию ОАЭ

Posted 23 февраля, 10:16
Published 23 февраля, 10:16
Modified 23 февраля, 10:20
Updated 23 февраля, 10:20
Ранее собственником предприятий являлся основатель группы Артем Разумков. По информации источника «Коммерсант-Прикамье», речь идет не о смене бенефициара, а о реструктуризации активов. Как отмечают эксперты, перевод долей в зарубежную юрисдикцию может быть связан с оптимизацией бизнес-процессов или налоговым планированием. Известно, что Артем Разумков сейчас проживает в ОАЭ, что косвенно подтверждает версию о перераспределении активов внутри группы.
На данный момент представители Macroscop не раскрывают детали сделки. Компания, известная своими решениями в области интеллектуального видеоанализа, продолжает работу на российском и международном рынках. Перерегистрация активов в ОАЭ, по мнению аналитиков, может способствовать укреплению позиций бренда в странах Ближнего Востока и Азии.