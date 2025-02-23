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Posted 23 февраля, 10:16

Published 23 февраля, 10:16

Modified 23 февраля, 10:20

Updated 23 февраля, 10:20

Пермская IT-компания Macroscop перевела активы в юрисдикцию ОАЭ

Пермская IT-компания Macroscop перевела активы в юрисдикцию ОАЭ

23 февраля 2025, 10:16
Фото: 1MI.
Доли пермского разработчика систем видеонаблюдения Macroscop сменили владельца. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 17 февраля 2024 года 100% участия в ООО «Макроскоп Трейд» и ООО «Сателлит» перешли к компании B2B Technologies L.L.C., зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее собственником предприятий являлся основатель группы Артем Разумков. По информации источника «Коммерсант-Прикамье», речь идет не о смене бенефициара, а о реструктуризации активов. Как отмечают эксперты, перевод долей в зарубежную юрисдикцию может быть связан с оптимизацией бизнес-процессов или налоговым планированием. Известно, что Артем Разумков сейчас проживает в ОАЭ, что косвенно подтверждает версию о перераспределении активов внутри группы.

На данный момент представители Macroscop не раскрывают детали сделки. Компания, известная своими решениями в области интеллектуального видеоанализа, продолжает работу на российском и международном рынках. Перерегистрация активов в ОАЭ, по мнению аналитиков, может способствовать укреплению позиций бренда в странах Ближнего Востока и Азии.

#Ит-технологии#Пермские IT-специалисты#Пермские IT-компании
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