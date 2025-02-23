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Posted 23 февраля, 09:55

Published 23 февраля, 09:55

Modified 23 февраля, 10:05

Updated 23 февраля, 10:05

Сергей Белов приглашает инвесторов к участию в строительстве апарт-отеля в Чусовом

Сергей Белов приглашает инвесторов к участию в строительстве апарт-отеля в Чусовом

23 февраля 2025, 09:55
Фото: со страницы Сергея Белова.
Глава Чусовского муниципального округа Сергей Белов обратился к бизнес-сообществу с предложением вложить средства в возведение современного апарт-комплекса.

Проект, оценивающийся в 50 млн рублей, обещает стать прибыльным вложением с периодом окупаемости всего 5,1 года.

«Апарт-отель — это актуальный формат для нашего региона, сочетающий комфорт проживания с возможностью самостоятельного обслуживания. Каждый блок будет оборудован кухней и санузлом, что повысит спрос среди туристов и бизнес-гостей», — подчеркнул Сергей Белов.

Администрация округа готова оказать полное содействие в реализации инициативы, включая помощь в оформлении документов и решении организационных вопросов.

Варианты реализации:

  1. Двухэтажное здание из легкобетонных блоков с 8 квартирами (285 кв. м).
  2. Увеличенная версия на 16 квартир (общей площадью 565 кв. м).

По словам главы муниципалитета, Чусовой демонстрирует устойчивый рост туристического потока, что делает проект особенно перспективным. Инфраструктура города активно развивается, а отсутствие аналогов апарт-отеля создает условия для захвата новой ниши рынка.

«Мы открыты к диалогу и готовы детально обсудить условия партнёрства. Инвестируйте в будущее Чусового — это не только стабильная прибыль, но и вклад в развитие территории», — заключил Сергей Белов.

За дополнительной информацией можно обратиться в администрацию округа через официальные каналы связи.

#Отели#Чусовой#Инвесторы#Апарт-отель
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