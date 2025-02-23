Сергей Белов приглашает инвесторов к участию в строительстве апарт-отеля в Чусовом

Posted 23 февраля, 09:55
Published 23 февраля, 09:55
Modified 23 февраля, 10:05
Updated 23 февраля, 10:05
Проект, оценивающийся в 50 млн рублей, обещает стать прибыльным вложением с периодом окупаемости всего 5,1 года.
«Апарт-отель — это актуальный формат для нашего региона, сочетающий комфорт проживания с возможностью самостоятельного обслуживания. Каждый блок будет оборудован кухней и санузлом, что повысит спрос среди туристов и бизнес-гостей», — подчеркнул Сергей Белов.
Администрация округа готова оказать полное содействие в реализации инициативы, включая помощь в оформлении документов и решении организационных вопросов.
Варианты реализации:
По словам главы муниципалитета, Чусовой демонстрирует устойчивый рост туристического потока, что делает проект особенно перспективным. Инфраструктура города активно развивается, а отсутствие аналогов апарт-отеля создает условия для захвата новой ниши рынка.
«Мы открыты к диалогу и готовы детально обсудить условия партнёрства. Инвестируйте в будущее Чусового — это не только стабильная прибыль, но и вклад в развитие территории», — заключил Сергей Белов.
За дополнительной информацией можно обратиться в администрацию округа через официальные каналы связи.