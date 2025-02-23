СОГАЗ получил наивысший кредитный рейтинг от Эксперт РА

Агентство отметило, что по итогам 9 месяцев 2024 года СОГАЗ продемонстрировал высокие показатели рентабельности капитала и инвестиций, а также сильные позиции по качеству активов и ликвидности. На присвоение рейтинга также повлияли высокий уровень управления и надежность перестраховочной защиты. Присвоению наивысшего рейтинга также способствует исключительную социально-экономическую значимость компании.