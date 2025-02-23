Соцфонд России рассказал, какие льготы и пособия положены участникам СВО и их семьям

В Социальном фонде России рассказали о мерах соцзащиты военнослужащих, задействованных в специальной военной операции (СВО), а также их близких. Этот комплекс льгот и выплат включает в себя пенсионные преференции. Один год службы засчитывается как два, дополнительно начисляется 3,6 пенсионных коэффициента за каждый год участия в операции. Для военнослужащих, получивших инвалидность, предусмотрена государственная пенсия, которая может сочетаться с обычной страховой пенсией по старости. При наличии иждивенцев размер выплат увеличивается.