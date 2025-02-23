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Posted 23 февраля, 12:40

Published 23 февраля, 12:40

Modified 23 февраля, 13:04

Updated 23 февраля, 13:04

Соцфонд России рассказал, какие льготы и пособия положены участникам СВО и их семьям

Соцфонд России рассказал, какие льготы и пособия положены участникам СВО и их семьям

23 февраля 2025, 12:40
Председатель Социального фонда России Сергей Чирков рассказал о поддержке участников СВО.

В Социальном фонде России рассказали о мерах соцзащиты военнослужащих, задействованных в специальной военной операции (СВО), а также их близких. Этот комплекс льгот и выплат включает в себя пенсионные преференции. Один год службы засчитывается как два, дополнительно начисляется 3,6 пенсионных коэффициента за каждый год участия в операции. Для военнослужащих, получивших инвалидность, предусмотрена государственная пенсия, которая может сочетаться с обычной страховой пенсией по старости. При наличии иждивенцев размер выплат увеличивается.

Соцгарантии для ветеранов состоя из: ежемесячных выплат ветеранам боевых действий и Героям России; компенсации за отказ от набора социальных услуг; бесплатного санаторно-курортное лечения в центрах Соцфонда; выплат за военную травму (включая доплаты за тяжелые повреждения); упрощенный доступ к техническим средствам реабилитации через электронные сертификаты.

Семьи военнослужащих могут рассчитывать на единовременную выплату беременным супругам мобилизованных; ежемесячные пособия на детей без учета доходов родителя; льготное оформление выплат на первого ребенка до 3 лет; универсальное пособие, доступное независимо от финансового статуса семьи.

#Украина#Сво#Соцфонд#Выплаты на сво
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