В Перми на улице Сибирской открыли памятник в честь участников СВО

Как отметил руководитель филиала Константин Строгий, открытие памятника в год защитника Отечества имеет особое символическое значение. Этот день, когда вся страна чествует своих защитников. Работа по сохранению памяти о героях СВО — одно из основных направлений деятельности фонда «Защитники Отечества».