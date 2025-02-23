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Posted 23 февраля, 06:10

Published 23 февраля, 06:10

Modified 23 февраля, 06:46

Updated 23 февраля, 06:46

В Перми на улице Сибирской открыли памятник в честь участников СВО

В Перми на улице Сибирской открыли памятник в честь участников СВО

23 февраля 2025, 06:10
В Перми, напротив Дома чекистов на улице Сибирской, прошло торжественное открытие памятника в честь участников специальной военной операции (СВО).

Открытие монумента приурочено к Году защитника Отечества и годовщине начала СВО. Инициатива создания памятника участникам СВО принадлежит региональному филиалу фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО Пермского края. Эскиз памятника был первоначально одобрен на общественных слушаниях.

Как отметил руководитель филиала Константин Строгий, открытие памятника в год защитника Отечества имеет особое символическое значение. Этот день, когда вся страна чествует своих защитников. Работа по сохранению памяти о героях СВО — одно из основных направлений деятельности фонда «Защитники Отечества».

Известный пермский скульптор Алексей Залазаев стал автором памятника в честь пермяков — участников специальной военной операции. Памятник установлен у Дома чекистов на улице Сибирской. Сегодня, 23 февраля, состоялась торжественная церемония открытия монумента.

Алексей Залазаев уже является автором нескольких скульптур в Перми: памятники доктору Ф. Х. Гралю на улице Ленина, Воздушно-десантным войскам и их основателю, генералу армии, Герою Советского Союза Василию Маргелову на улице Сибирской.

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