В Перми на улице Сибирской открыли памятник в честь участников СВО

Posted 23 февраля, 06:10
Published 23 февраля, 06:10
Modified 23 февраля, 06:46
Updated 23 февраля, 06:46
Открытие монумента приурочено к Году защитника Отечества и годовщине начала СВО. Инициатива создания памятника участникам СВО принадлежит региональному филиалу фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО Пермского края. Эскиз памятника был первоначально одобрен на общественных слушаниях.
Как отметил руководитель филиала Константин Строгий, открытие памятника в год защитника Отечества имеет особое символическое значение. Этот день, когда вся страна чествует своих защитников. Работа по сохранению памяти о героях СВО — одно из основных направлений деятельности фонда «Защитники Отечества».
Известный пермский скульптор Алексей Залазаев стал автором памятника в честь пермяков — участников специальной военной операции. Памятник установлен у Дома чекистов на улице Сибирской. Сегодня, 23 февраля, состоялась торжественная церемония открытия монумента.
Алексей Залазаев уже является автором нескольких скульптур в Перми: памятники доктору Ф. Х. Гралю на улице Ленина, Воздушно-десантным войскам и их основателю, генералу армии, Герою Советского Союза Василию Маргелову на улице Сибирской.