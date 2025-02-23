В Перми совершено нападение на алкогольный отдел магазина «Монетка»

Posted 23 февраля, 05:39
Published 23 февраля, 05:39
Modified 23 февраля, 06:01
Updated 23 февраля, 06:01
Рано утром 23 февраля неизвестный пытался ограбить или ограбил магазин «Монетка» на пересечении улиц Ивановской и Антри Барбюса. Очевидцы предполагают, что целью злоумышленников был алкоголь, в отделе разбросаны бутылки водки. На место происшествия выезжали Росгвардия и полиция, сам магазин пока закрыт.
По словам очевидца и жителя Рабочего посёлка, в микрорайоне слишком много алкомаркетов, пивнушек, рюмочных, «отсюда и постоянный соответствующий контингент который систематически грабит и разбойничает», — уверен пермяк. «Купить нормальную обувь, одежду или бытовую технику в этом микрорайоне нельзя, попросту нет профильных магазинов. А вот алкоголя хоть отбавляй с 8 утра до 2 часов ночи», — пишет он. И обращается к мэру Перми Эдуарду Соснину с просьбой вмешаться, так как в шаговой от магазинов с алкоголем детский сад и другие социальные учреждения.
В центре Перми много так называемых «наливаек» и других магазинов, торгующих алкоголем даже круглосуточно.
От ГУ МВД РФ по Пермскому краю информации о происшествии пока не было.