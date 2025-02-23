В Перми совершено нападение на алкогольный отдел магазина «Монетка»

По словам очевидца и жителя Рабочего посёлка, в микрорайоне слишком много алкомаркетов, пивнушек, рюмочных, «отсюда и постоянный соответствующий контингент который систематически грабит и разбойничает», — уверен пермяк. «Купить нормальную обувь, одежду или бытовую технику в этом микрорайоне нельзя, попросту нет профильных магазинов. А вот алкоголя хоть отбавляй с 8 утра до 2 часов ночи», — пишет он. И обращается к мэру Перми Эдуарду Соснину с просьбой вмешаться, так как в шаговой от магазинов с алкоголем детский сад и другие социальные учреждения.