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Posted 23 февраля, 05:39

Published 23 февраля, 05:39

Modified 23 февраля, 06:01

Updated 23 февраля, 06:01

В Перми совершено нападение на алкогольный отдел магазина «Монетка»

В Перми совершено нападение на алкогольный отдел магазина «Монетка»

23 февраля 2025, 05:39
Фото: Сергея Сюзева.
По словам очевидцев, приславших фотографии последствий происшествия, целью незаконного проникновения в отдел, было, по всей видимости, похищение алкогольной продукции.

Рано утром 23 февраля неизвестный пытался ограбить или ограбил магазин «Монетка» на пересечении улиц Ивановской и Антри Барбюса. Очевидцы предполагают, что целью злоумышленников был алкоголь, в отделе разбросаны бутылки водки. На место происшествия выезжали Росгвардия и полиция, сам магазин пока закрыт.

По словам очевидца и жителя Рабочего посёлка, в микрорайоне слишком много алкомаркетов, пивнушек, рюмочных, «отсюда и постоянный соответствующий контингент который систематически грабит и разбойничает», — уверен пермяк. «Купить нормальную обувь, одежду или бытовую технику в этом микрорайоне нельзя, попросту нет профильных магазинов. А вот алкоголя хоть отбавляй с 8 утра до 2 часов ночи», — пишет он. И обращается к мэру Перми Эдуарду Соснину с просьбой вмешаться, так как в шаговой от магазинов с алкоголем детский сад и другие социальные учреждения.

В центре Перми много так называемых «наливаек» и других магазинов, торгующих алкоголем даже круглосуточно.

От ГУ МВД РФ по Пермскому краю информации о происшествии пока не было.

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