В Прикамье произошел пожар в магазине с печным отоплением

Posted 23 февраля, 12:21
Published 23 февраля, 12:21
Modified 23 февраля, 12:28
Updated 23 февраля, 12:28
К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 9 человек и 4 единиц техники. Самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны эвакуировался один человек.
Пожарные, которые приехали на место, установили, что горит потолок продовольственного магазина. Огнеборцы не допустили распространения возгорания на здание и имущество магазина. Погибших и травмированных на пожаре нет. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей (перекал печи).
В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю устанавливаются все обстоятельства и причина пожара.
Всего за истекшие сутки 22 февраля 2025 года на территории Пермского края ликвидировано 20 пожаров, из них: 5 пожаров на территории Пермского муниципального округа, 4 пожара на территории Перми, по 2 пожара на территории Добрянского и Кудымкарского муниципальных образований, а также по 1 пожару на территории Березниковского, Кишертского, Кочевского, Частинского, Соликамского, Юрлинского и Краснокамского муниципальных образований. Погибших и травмированных нет.