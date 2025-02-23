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Posted 23 февраля, 12:21

Published 23 февраля, 12:21

Modified 23 февраля, 12:28

Updated 23 февраля, 12:28

В Прикамье произошел пожар в магазине с печным отоплением

В Прикамье произошел пожар в магазине с печным отоплением

23 февраля 2025, 12:21
Фото: МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре на Центральной улице Юм в Юрлинском сельском поселении Юрлинского муниципального округа поступило в субботу днем. Сообщили, что горит магазин.

К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 9 человек и 4 единиц техники. Самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны эвакуировался один человек.

Пожарные, которые приехали на место, установили, что горит потолок продовольственного магазина. Огнеборцы не допустили распространения возгорания на здание и имущество магазина. Погибших и травмированных на пожаре нет. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей (перекал печи).

В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю устанавливаются все обстоятельства и причина пожара.

Всего за истекшие сутки 22 февраля 2025 года на территории Пермского края ликвидировано 20 пожаров, из них: 5 пожаров на территории Пермского муниципального округа, 4 пожара на территории Перми, по 2 пожара на территории Добрянского и Кудымкарского муниципальных образований, а также по 1 пожару на территории Березниковского, Кишертского, Кочевского, Частинского, Соликамского, Юрлинского и Краснокамского муниципальных образований. Погибших и травмированных нет.

#Пожар#Мчс#Огонь#Огнеборцы
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