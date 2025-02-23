В Прикамье произошел пожар в магазине с печным отоплением

Всего за истекшие сутки 22 февраля 2025 года на территории Пермского края ликвидировано 20 пожаров, из них: 5 пожаров на территории Пермского муниципального округа, 4 пожара на территории Перми, по 2 пожара на территории Добрянского и Кудымкарского муниципальных образований, а также по 1 пожару на территории Березниковского, Кишертского, Кочевского, Частинского, Соликамского, Юрлинского и Краснокамского муниципальных образований. Погибших и травмированных нет.