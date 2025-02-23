В Усть-Качке УК взвинтила цену за содержание общедомового имущества на 40 процентов

Управляющая компания «Усть-Качка сервис» в 2022 году получила чистую прибыль в размере 1,9 млн рублей. Никакой другой деятельности, кроме как обслуживание домов, у УК нет. А в 2023 году компания увеличила чистую прибыль на 84%, она составила 3,5 млн рублей.