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Posted 23 февраля, 08:30

Published 23 февраля, 08:30

Modified 23 февраля, 08:32

Updated 23 февраля, 08:32

«Мы ведь не бараны!» Жители села в Прикамье против завышенной оплаты ЖКУ

В Усть-Качке УК взвинтила цену за содержание общедомового имущества на 40 процентов

23 февраля 2025, 08:30
Фото: properm.ru.

«Мы ведь не бараны!» Жители села в Прикамье против завышенной оплаты ЖКУ

Управляющая компания в Усть-Качке, незаконно получившая жилые дома в собственность и управление (это доказано, но сделать ничего нельзя из-за срока давности), снова подняла цену за жилищно-коммунальные услуги.

Жители села, проживающие в домах, собственниками которых когда-то стала Управляющая компания «Усть-Качка сервис», периодически страдают от внезапного и резкого повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.

Председатель совета одного из домов сообщил, что плата за содержание общедомового имущества выросла с 35 рублей за кв м до 49,3 рублей за кв м.

Управляющая компания «Усть-Качка сервис» в 2022 году получила чистую прибыль в размере 1,9 млн рублей. Никакой другой деятельности, кроме как обслуживание домов, у УК нет. А в 2023 году компания увеличила чистую прибыль на 84%, она составила 3,5 млн рублей.

По словам председателя совета одного из домов Александра Кузнецова, жителей вынуждают дополнительно, сверх тарифа, оплачивать какие-то работы. «Ну мы ведь не бараны, мы коренные жители Усть-Качки, мы решаем, платить или нет, давайте писать претензии, не платить за воздух!» — обращается Кузнецов к односельчанам.

У аналогичных домов, находящихся не под управлением этой компании, платеж 25 рублей за кв м, то есть ниже в два раза.

По данным источников Properm.ru, управляющая компания «Усть-Качка сервис» ожидает чистую прибыль за 2024 год в 6 млн рублей. «Люди очнитесь, квартиры отобрали, сейчас компания с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, зарабатывает необоснованные миллионы на пенсионерах. Да сколько можно доить нас?» — возмущается Александр Кузнецов.

Подробности этой ситуации и продолжающейся борьбы усть-качкинцев с коммерсантами скоро будут опубликованы на Properm.ru.

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