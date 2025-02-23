В Усть-Качке УК взвинтила цену за содержание общедомового имущества на 40 процентов

Posted 23 февраля, 08:30
Published 23 февраля, 08:30
Modified 23 февраля, 08:32
Updated 23 февраля, 08:32
Жители села, проживающие в домах, собственниками которых когда-то стала Управляющая компания «Усть-Качка сервис», периодически страдают от внезапного и резкого повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.
Председатель совета одного из домов сообщил, что плата за содержание общедомового имущества выросла с 35 рублей за кв м до 49,3 рублей за кв м.
Управляющая компания «Усть-Качка сервис» в 2022 году получила чистую прибыль в размере 1,9 млн рублей. Никакой другой деятельности, кроме как обслуживание домов, у УК нет. А в 2023 году компания увеличила чистую прибыль на 84%, она составила 3,5 млн рублей.
По словам председателя совета одного из домов Александра Кузнецова, жителей вынуждают дополнительно, сверх тарифа, оплачивать какие-то работы. «Ну мы ведь не бараны, мы коренные жители Усть-Качки, мы решаем, платить или нет, давайте писать претензии, не платить за воздух!» — обращается Кузнецов к односельчанам.
У аналогичных домов, находящихся не под управлением этой компании, платеж 25 рублей за кв м, то есть ниже в два раза.
По данным источников Properm.ru, управляющая компания «Усть-Качка сервис» ожидает чистую прибыль за 2024 год в 6 млн рублей. «Люди очнитесь, квартиры отобрали, сейчас компания с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, зарабатывает необоснованные миллионы на пенсионерах. Да сколько можно доить нас?» — возмущается Александр Кузнецов.
Подробности этой ситуации и продолжающейся борьбы усть-качкинцев с коммерсантами скоро будут опубликованы на Properm.ru.