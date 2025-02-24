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Posted 24 февраля, 06:57

Published 24 февраля, 06:57

Modified 24 февраля, 06:59

Updated 24 февраля, 06:59

Пермская стоматполиклиника выплатила моральный ущерб в 53 тыс. рублей пациентке

Без анестезии, не доделав работу. Пермячка выиграла суд у стоматполиклиники

24 февраля 2025, 06:57
Фото: 1MI.

Пермская стоматполиклиника выплатила моральный ущерб в 53 тыс. рублей пациентке

Сюжет
Приставы
Суд присудил возместить моральный вред и расходы на дальнейшее лечение.

Пермская стоматологическая поликлиника выплатила моральный ущерб в 53 тыс. рублей пациентке. Подробности сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

Пермячке досаждала зубная боль, и она обратилась за помощью к врачу. Стоматолог осмотрел пациентку и вынес решение об удалении зуба.

Уже во время подготовительных процедур что-то пошло не так. Во-первых, анестезия не подействовала должным образом — на момент наложения щипцов гражданка продолжала испытывать боль, а во-вторых, медработник не проявил достаточного внимания к душевному состоянию пациентки. Когда же та потребовала, чтобы положенные манипуляции провел другой врач, ей было отказано с разъяснением, что для этого необходимо вновь записаться на прием.

Женщина покинула кабинет и больше туда не возвращалась. Поскольку медицинскую помощь в полном объеме ей не оказали, пермячка была вынуждена обратиться в платную стоматологию, где больной зуб все же удалили. Но гражданка посчитала, что в государственном учреждении к ее случаю отнеслись халатно, тем самым заставив ее пережить нравственные и физические страдания, поэтому обратилась в суд с требованием возместить моральный вред и расходы на дальнейшее лечение.

В ходе разбирательства по гражданскому иску не было представлено доказательств, что медицинская помощь была оказана пациентке с нарушениями. Но при вынесении решения также был учтен факт того, что операция по удалению зуба не была доведена до конца, и истец продолжала испытывать физическую боль до обращения в другую клинику. Не остались без внимания и переживания гражданки за свое здоровье. В итоге медицинское учреждение обязали выплатить ей порядка 53 тыс. рублей, в том числе, компенсацию морального вреда, штраф за нарушенные права потребителя, а также судебные издержки и денежные средства, потраченные на удаление зуба.

Приставы обратились к руководству клиники и взыскательница получила присужденные денежные средства.

На днях Семнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал потерпевшему по делу о махинациях с паями в «Камской долине» Андрею Комарову во включении в первую очередь реестра кредиторов экс-бенефициара компании Алевтины Романовой 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.

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#Общество#Суд#Приставы#Пермь
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