Без анестезии, не доделав работу. Пермячка выиграла суд у стоматполиклиники

Posted 24 февраля, 06:57
Published 24 февраля, 06:57
Modified 24 февраля, 06:59
Updated 24 февраля, 06:59
Пермская стоматологическая поликлиника выплатила моральный ущерб в 53 тыс. рублей пациентке. Подробности сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.
Пермячке досаждала зубная боль, и она обратилась за помощью к врачу. Стоматолог осмотрел пациентку и вынес решение об удалении зуба.
Уже во время подготовительных процедур что-то пошло не так. Во-первых, анестезия не подействовала должным образом — на момент наложения щипцов гражданка продолжала испытывать боль, а во-вторых, медработник не проявил достаточного внимания к душевному состоянию пациентки. Когда же та потребовала, чтобы положенные манипуляции провел другой врач, ей было отказано с разъяснением, что для этого необходимо вновь записаться на прием.
Женщина покинула кабинет и больше туда не возвращалась. Поскольку медицинскую помощь в полном объеме ей не оказали, пермячка была вынуждена обратиться в платную стоматологию, где больной зуб все же удалили. Но гражданка посчитала, что в государственном учреждении к ее случаю отнеслись халатно, тем самым заставив ее пережить нравственные и физические страдания, поэтому обратилась в суд с требованием возместить моральный вред и расходы на дальнейшее лечение.
В ходе разбирательства по гражданскому иску не было представлено доказательств, что медицинская помощь была оказана пациентке с нарушениями. Но при вынесении решения также был учтен факт того, что операция по удалению зуба не была доведена до конца, и истец продолжала испытывать физическую боль до обращения в другую клинику. Не остались без внимания и переживания гражданки за свое здоровье. В итоге медицинское учреждение обязали выплатить ей порядка 53 тыс. рублей, в том числе, компенсацию морального вреда, штраф за нарушенные права потребителя, а также судебные издержки и денежные средства, потраченные на удаление зуба.
Приставы обратились к руководству клиники и взыскательница получила присужденные денежные средства.
На днях Семнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал потерпевшему по делу о махинациях с паями в «Камской долине» Андрею Комарову во включении в первую очередь реестра кредиторов экс-бенефициара компании Алевтины Романовой 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.