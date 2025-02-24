Без анестезии, не доделав работу. Пермячка выиграла суд у стоматполиклиники

В ходе разбирательства по гражданскому иску не было представлено доказательств, что медицинская помощь была оказана пациентке с нарушениями. Но при вынесении решения также был учтен факт того, что операция по удалению зуба не была доведена до конца, и истец продолжала испытывать физическую боль до обращения в другую клинику. Не остались без внимания и переживания гражданки за свое здоровье. В итоге медицинское учреждение обязали выплатить ей порядка 53 тыс. рублей, в том числе, компенсацию морального вреда, штраф за нарушенные права потребителя, а также судебные издержки и денежные средства, потраченные на удаление зуба.