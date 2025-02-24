Чернушинских дорожников планируют наказать за плохо убранную дорогу и остановку

Posted 24 февраля, 15:12
Published 24 февраля, 15:12
Modified 24 февраля, 15:14
Updated 24 февраля, 15:14
Прокуратура Чернушинского района с привлечением сотрудников Госавтоинспекции провела проверку соблюдения на территории округа законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности. О её результатах сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе проверки выявлены случаи ненадлежащего содержания подрядной организаций автомобильных дорог муниципального округа. Так, на проезжей части дороги «Чернушка-Емаш-Павлово» отмечены дефекты в виде зимней скользкости, остановочный пункт «ул. Строителей — ул. Майская» не очищен от снега.
По результатам проверки подрядчику внесено представление, а также инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности за невыполнение установленных требований по содержанию автомобильных дорог общего пользования в зимний период. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.
Бывшего директора УК «Владимирский» Сергея Харченко за оказание небезопасных услуг сегодня, 21 февраля, приговорили к двум годам лишения свободы которые заменены двумя годами принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы.