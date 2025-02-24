Двухуровневые квартиры: новый тренд в современном жилье

Проект предлагает несколько вариантов приобретения жилья. Например, первый взнос в рассрочку на 15 месяцев. У вас есть возможность взять первоначальный взнос на квартиру в рассрочку до конца строительства. При этом не обязательно сразу оформлять ипотеку — на нее можно перейти в любое время до конца строительства.