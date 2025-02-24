Двухуровневые квартиры: новый тренд в современном жилье

Posted 24 февраля, 07:01
Published 24 февраля, 07:01
Modified 24 февраля, 08:17
Updated 24 февраля, 08:17
В поисках идеального жилья многие сегодня обращают внимание на нестандартные форматы. Одним из таких решений становятся 2-уровневые квартиры, которые переосмысливают привычное пространство. В квартале «Грёнхольм» этот тренд получил особое воплощение, предлагая резидентам не просто квадратные метры, а продуманный образ жизни. Уникальность подхода заключается в четком зонировании площади на два этажа и наличии большой всесезонной террасы.
Жилой квартал «Грёнхольм» от «Ярус групп» расположился в зеленом микрорайоне «Городские горки» на бульваре Гагарина, 72 в Мотовилихинском районе Перми. Всё рядом — благоустроенная долина реки Егошихи, экотропы и центр города.
Главная особенность квартир в два этажа — их вертикальная планировка. Разделение на два этажа создаёт ощущение приватности: например, спальную зону можно расположить на верхнем ярусе, а гостиную и кухню — на нижнем. Это решение особенно оценят семьи, где важно совместить общее времяпрепровождение и личное пространство.
Квартиры площадью от 70 до 116 м² позволяют адаптировать планировку под конкретные нужды: будь то кабинет, детская или зона для хобби. Два уровня — это свобода для творчества. Разделите зоны отдыха, работы и развлечений, сохранив приватность.
Исмагилова Лилия, директор по маркетингу «Ярус групп», рассказывает: «Квартал „Грёнхольм“ создан для тех, кто ценит время и комфорт. Время сегодня — это ценный ресурс. Посчитайте, сколько времени вы тратите в день на дорогу на работу, в школу, кружки и магазины… Таким образом, важно оптимизировать свое время, чтобы успевать не только выполнять повседневные задачи, но и находить время для отдыха и хобби. В таком темпе жизни место, где вы живете, начинает играть особую роль».
Кому будет комфортно жить в «Грёнхольм»? Квартал непременно понравится молодым людям, которые оценят близость к центру и общественную террасу на крыше дома, где можно отдохнуть в тишине или поработать на свежем воздухе. Семьи без детей — инфраструктуру и зеленый двор. Семьи с детьми полюбят квартал за безопасную территорию и близость детских садов, школ и мест досуга.
Уникальная деталь квартир в «Грёнхольме» — всесезонная застеклённая терраса площадью 14 м². Это полноценное помещение, где можно организовать комнату для отдыха или даже дополнительную гостевую зону. Терраса станет продолжением вашего дома в любое время года — обустройте зимний сад, зону для чаепитий или кабинет с панорамным видом.
Такой формат подходит тем, кто ценит спокойствие и безопасность, но не готов жертвовать преимуществами городской инфраструктуры. Вы почувствуете себя частью закрытого сообщества, где ценят личное пространство и спокойствие.
Проект предлагает несколько вариантов приобретения жилья. Например, первый взнос в рассрочку на 15 месяцев. У вас есть возможность взять первоначальный взнос на квартиру в рассрочку до конца строительства. При этом не обязательно сразу оформлять ипотеку — на нее можно перейти в любое время до конца строительства.
Второй вариант, предлагаемый застройщиком на покупку двухуровневых квартир, это рассрочка до конца строительства без удорожания стоимости квартиры. Первоначальный взнос — 20% от 2 310 000 рублей, остальная сумма выплачивается равными платежами до 31.05.2026 года. Не откладывайте мечту — оплачивайте покупку равными частями. Спешите забронировать вариант!
Квартиры с антресолью в «Грёнхольме» — это не просто жильё, а возможность создать индивидуальное пространство, где каждая деталь работает на комфорт. Свобода планировки, приватность и уникальная терраса выделяют проект на фоне стандартных новостроек. А гибкие финансовые условия позволяют стать владельцем такого жилья даже тем, кто не готов к единовременным крупным вложениям.
В мире, где урбанизация диктует свои правила, двухуровневые квартиры становятся ответом на запрос о балансе между динамичным ритмом города и личным уединением. Возможно, именно здесь вы найдёте тот самый идеальный вариант, который изменит ваше представление о жизни в мегаполисе.
Специальные условия действуют ограниченное время. Свяжитесь с менеджером «Ярус групп», чтобы забронировать квартиру или получить персональную консультацию. Ваш идеальный дом в «Грёнхольме» ждёт вас!
Информацию о стоимости и условиях покупки квартир можно узнать в офисе продаж по телефону +7 (342) 248-04-94
*Программа распространяется на покупку строящегося жилья от ООО «СЗ БУЛЬВАР ГАГАРИНА 72» (ИНН 5903157001). Не являются публичной офертой. Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.
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