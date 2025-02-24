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Posted 24 февраля, 09:59

Published 24 февраля, 09:59

Modified 24 февраля, 10:01

Updated 24 февраля, 10:01

Электрички на горнолыжные курорты Пермского края будут ходить еще месяц

Электрички на горнолыжные курорты Пермского края будут ходить еще месяц

24 февраля 2025, 09:59
Фото: 1MI.
Горнолыжные экспрессы будут ходить до конца марта.

Электропоезда до популярных курортов в горах Пермского края будут возить лыжников до конца марта. Как сообщает сайт «Пермской пригородной компании», электричка «Финист» отправляется в 7:05 от станции Пермь -2 и прибывает на Углеуральскую в 9:49. Затем на курорт «Губаха» отдыхающих везет специальный автобус. Обратно в Пермь экспресс отправляется в 18:50 и прибывает на Пермь-2 в 21:33.

Билет для взрослых в одном направлении стоит 595 рублей, «туда–обратно» — 1190. Учащиеся платят за проезд 394 и 788 соответственно. Для детей до семи лет услуга бесплатная.

«Финист» в сторону «Такмана» отправляется от станции Пермь-2 в 8:32 и приходит на Чусовскую в 11:05. Лыжники также добираются до курорта автобусом. Обратно поезд идет в 17:39 и прибывает в Пермь в 19:56.

Взрослый билет «туда» стоит 371 рубль, «туда-обратно» — 742. Школьники и студенты платят 202 рубля и 405.

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#Спорт#Лыжи#Железная дорога
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