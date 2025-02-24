Электрички на горнолыжные курорты Пермского края будут ходить еще месяц

Электропоезда до популярных курортов в горах Пермского края будут возить лыжников до конца марта. Как сообщает сайт «Пермской пригородной компании», электричка «Финист» отправляется в 7:05 от станции Пермь -2 и прибывает на Углеуральскую в 9:49. Затем на курорт «Губаха» отдыхающих везет специальный автобус. Обратно в Пермь экспресс отправляется в 18:50 и прибывает на Пермь-2 в 21:33.