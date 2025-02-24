Группа «Уралхим» примет участие во Всероссийском зимнем корпоративном фестивале

Всего в мероприятии примут участие около 100 компаний со всей России. Более 2 000 человек выступят в 24 индивидуальных и командных дисциплинах, включая хоккей, лыжные гонки, плавание, футбол 6×6, баскетбол, волейбол, настольный теннис и в других видах спорта.