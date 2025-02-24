Группа «Уралхим» примет участие во Всероссийском зимнем корпоративном фестивале

Posted 24 февраля, 12:08
Published 24 февраля, 12:08
Modified 24 февраля, 12:10
Updated 24 февраля, 12:10
Торжественная церемония открытия состоится 27 февраля в СК им. В. П. Сухарева. Основные соревнования пройдут 28 февраля на ведущих спортивных площадках города: СК «Олимпия», КФМ «Пермь Великая», ЛАМ «Спартак», МСК «Энергия» и других.
Всего в мероприятии примут участие около 100 компаний со всей России. Более 2 000 человек выступят в 24 индивидуальных и командных дисциплинах, включая хоккей, лыжные гонки, плавание, футбол 6×6, баскетбол, волейбол, настольный теннис и в других видах спорта.
Справка:
Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК „Уралхим“, ПАО „Уралкалий“ и АО „ТОАЗ“. Численность персонала Группы „Уралхим“ составляет около 38 000 человек.