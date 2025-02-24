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Posted 24 февраля, 12:08

Published 24 февраля, 12:08

Modified 24 февраля, 12:10

Updated 24 февраля, 12:10

Группа «Уралхим» примет участие во Всероссийском зимнем корпоративном фестивале

Группа «Уралхим» примет участие во Всероссийском зимнем корпоративном фестивале

24 февраля 2025, 12:08
Фото: АО «ОХК „Уралхим“.
Сборная Группы «Уралхим» выступит на ежегодном Всероссийском зимнем корпоративном фестивале, который пройдет с 27 февраля по 1 марта в Перми. В основной состав вошли 130 сотрудников филиалов «ПМУ», «Азот», «КЧХК» и ПАО «Уралкалий».

Торжественная церемония открытия состоится 27 февраля в СК им. В. П. Сухарева. Основные соревнования пройдут 28 февраля на ведущих спортивных площадках города: СК «Олимпия», КФМ «Пермь Великая», ЛАМ «Спартак», МСК «Энергия» и других.

Фото: АО «ОХК „Уралхим“

Всего в мероприятии примут участие около 100 компаний со всей России. Более 2 000 человек выступят в 24 индивидуальных и командных дисциплинах, включая хоккей, лыжные гонки, плавание, футбол 6×6, баскетбол, волейбол, настольный теннис и в других видах спорта.

 

Справка:
Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК „Уралхим“, ПАО „Уралкалий“ и АО „ТОАЗ“. Численность персонала Группы „Уралхим“ составляет около 38 000 человек.

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