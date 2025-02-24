Как держать пост? Сексом заниматься точно нельзя? Что есть, что не есть?

Что такое Великий пост, чем он отличается от остальных?

Многие держат один только пост, именно этот, а остальные не соблюдают, правильно ли это?

Что можно есть в пост, чего нельзя?

Можно ли держать пост, если болеешь? А чем надо болеть, чтобы не держать пост? ОРВИ или какая-то сильная серьезная болезнь? Или хроническая?

Можно ли заниматься сексом во время поста? Совсем нельзя?

Можно ли материться во время поста? Это большой грех?

Кому можно есть во время поста любую пищу?

В какие дни можно есть рыбу во время поста?

Алкоголь можно во время поста?

Можно отмечать Дни Рожденья во время поста?

Можно ли жениться во время поста?

Можно ли ходить в кино/театр/на какие-то развлекательные мероприятия? На вечеринки?

Можно ли заниматься спортом, слушать музыку, есть конфеты, морепродукты (креветки)? Сахар (сладости)?

Многие рассчитывают похудеть во время поста. Это возможно?