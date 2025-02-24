Как держать пост? Сексом заниматься точно нельзя? Что есть, что не есть?

Posted 24 февраля, 02:02
Published 24 февраля, 02:02
Modified 24 февраля, 03:11
Updated 24 февраля, 03:11
В 2025 году Великий пост начнется 3 марта и окончится праздником Пасхи 20 апреля. Наш журналист задала самые популярные (судя по запросам в поисковых системах), самые «стыдные», самые наивные и самые сложные вопросы про пост Благочинному Осинского округа, отцу Илие (Володину).
Великий пост — время покаяния и подготовки к встрече главного христианского праздника — Пасхи, Светлого Христово Воскресения. В основе поста — сознательное, добровольное самоограничение ради освобождения своих духовных сил. В 2025 году пост начнется 3 марта и окончится праздником Пасхи 20 апреля.
Конечно по Уставу Церкви, христианин должен стараться придерживаться всех постов и постных дней установленных Церковью. Но важно помнить, что все должно быть разумно и после общения с духовным отцом или приходским священником.
Русская Православная Церковь в данном случае пользуется древним монастырским уставом, но жизнь современного человека в большом городе сильно отличается от жизни в монастыре, и следовать каждой букве древних правил для многих не по силам. Учитывая рекомендации устава, меру поста каждый должен определять для себя сам, посоветовавшись со священником и оценив свое состояние здоровья, нагрузки, возможности и другие обстоятельства.
Опять же — всегда важна мера. Если у человека диабет или другое хроническое заболевание, конечно, необходимо послабление поста. Пост — это не диета, а духовная работа над собой, прежде всего.
Церковь действительно предписывает ограничить интимные отношения в пост, но нужно понимать, что всегда есть нюансы. Для тех, кто не может воздерживаться полностью, существуют послабления. Важно помнить, что супружеские отношения — это не похоть или просто хотение. Это еще и по смыслу своему — любовь. Поэтому воздержание в пост ни в коем случае не должно ее разрушать.
Если один из супругов не может или не хочет ограничивать близость, делать этого не стоит. Телесный пост в данном случае стоит соблюдать только по взаимному согласию. Если люди постятся впервые, никаких совсем категоричных и резких движений предпринимать не нужно, потому что есть риск разрушить отношения. Однако, если понять ради чего мы это делаем, то все может, snm по другому. Откроются полезные для нас стороны воздержания. Соблюдая телесный пост, мы стараемся сделать так, чтобы более высокие стороны нашей души расцвели новой жизнью.
Сквернословие — грех вне зависимости от времени, будь то пост или повседневное время. Когда человек сквернословит, он оскорбляет не столько свои уста, сколько свое сердце, и потом бывает очень трудно по-настоящему к Богу обращаться.
Больным и детям малого возраста.
По Уставу, рыбу можно вкушать Великим постом дважды — в праздник Благовещения и в праздник Входа Господень в Иерусалим. В Лазареву субботу дозволяется вкусить икру.
Пост — это время трезвения и особо внимательной и углубленной духовной жизни. Смысл постовых пищевых ограничений — в том, чтобы быть минимально расслабленным плотью, максимально легким и собранным, чтобы было легче концентрироваться при молитве и чтении Писания, чаще участвовать в богослужениях, а потребностям тела уделять меньше внимания. Алкогольные напитки не способствуют ни внутреннему трезвению, ни меньшей расслабленности. Напротив, под действием алкоголя человек не то что свою внутреннюю реальность — он и окружающую действительность может воспринимать нечетко. Поэтому в целом алкоголь — это напиток не для поста.
Действительно, есть правило, по которым день рождения в Великий пост не отмечают, но сейчас на это есть некоторое послабление. Главное, как праздновать. Праздничный стол может быть постным, в тоже время и вкусным. Главное — без излишества. Одновременно с этим, для христианина большая радость — день своего рождения начать с участия в Божественной литургии и причастия. Поэтому можно пойти на литургию, накануне или перед литургией утром исповедаться, причаститься.
Таинство Венчания, то есть церковное вступление в брак, по Уставу Православной Церкви не совершается во время Великого, Петрова, Успенского и Рождественского постов. О том, можно ли расписываться в Рождественский пост, в Православной Церкви нет четких правил. Поэтому если речь идет только обо оформлении документов, провести роспись можно и в пост. Так делают и церковные люди. Но для них это оформление не означает начала собственно брачной жизни, которая начинается только после венчания.
Если Вы хотите, чтобы Ваше вступление в брак прошло по всем церковным правилам, расписывайтесь, потом венчайтесь и живите вместе уже после венчания. Если Вы хотите только расписываться, но как-то приблизиться к церковной традиции (а Бог даст, и начать церковную жизнь), отложите роспись.
В идеале ограничить походы по развлекательным мероприятиям. Особенно по тем, которые связаны с шумом, гамом и весельем. Наверное, исключение нужно оставить для детей, чтобы Великий пост не превратился для них в темно-мрачную полосу. Для того, чтобы не оттолкнуть от Церкви маленьких христиан, родителям все-таки можно устраивать познавательные экскурсии в местные краеведческие музеи, сойдут и приличные тематические выставки.
Можно конечно заниматься спортом, ведь мы это делаем для укрепления нашего здоровья.
Устав Великого поста не запрещает вкушение в пост морепродуктов — мидий, кальмаров и креветок. Если Вы спокойно можете позволить себе их покупать и в результате не получится, что постная еда окажется намного более дорогой и неподъемной для Вашего бюджета, эти продукты могут стать очень хорошей подмогой, потому что, например, в консервированном виде все это сразу можно поставить на стол и не тратить время на приготовление.
Но учтите еще один момент. Смысл пищевых ограничений — не только в том, чтобы просто не есть пищу животного происхождения, но и в том, чтобы чрезмерно не услаждаться пищей, направить свое внимание на молитву и в целом духовную жизнь. Именно поэтому важен был при составлении поста и финансовый момент: сэкономить деньги и направить их на помощь нуждающимся, например, или на что-то, что поможет самому человеку и его семье продвинуться в духовном плане — купить нужные книги, совершить паломничество и так далее.
А что касается наслаждения, некоторые отказываются, например, от кофе и шоколада на пост не потому что это скоромные продукты (формально они постные, если шоколад, например, не молочный), а потому что имеют к ним специфическое пристрастие. А одно из направлений поста — стать свободным от того, что сковывает и мешает проявлению свободной воли.
Если эти креветки, кальмары и мидии для Вас просто еда, которую Вы можете спокойно купить, то ешьте со спокойной совестью.
Воспринимать пост, как диету — не верно. Если человек ожидает поста, как возможность похудеть, отказывается от определенной пищи, но в остальном остается прежним — не посещает храм, не старается бороться со своими страстями, не уделяет время молитве и милосердию — это уже не пост. Постарайтесь на время поста убрать из своей жизни все лишнее, ограничить себя в просмотре телепередач, компьютерных играх, соцсетях. Эти зависимости, которым мы подвержены ежедневно, развлекают, а не наполняют духовно.
Освободившееся от просмотра телевизора время заполните чтением духовной литературы: прочитайте или перечитайте Евангелие. Обратитесь и к Ветхому Завету: на службах зачитываются книги Бытия, пророка Исаии и Притчи Соломона. Ближе к Страстной седмице прочитайте и книгу Иова.
В одном из своих посланий святой апостол Павел сравнивает путь христианина с тренировкой атлета, который сидит на жесткой диете, усиленно тренируется, соблюдает режим, и все для того, чтобы получить венок, который потом неизбежно увянет. Церковь призывает нас к духовным усилиям, которые приведут к «венцу нетленному», то есть не к временной радости спортивной победы, а к вечной радости Небес. Чтобы помочь нам в этих усилиях, Церковь устанавливает посты в воспоминание важнейших событий истории спасения. Наиболее важный пост — Великий, который посвящен памяти страданий, смерти и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И это время особенного духовного сосредоточения. Пост помогает нам научиться подчинять наши желания разуму и воле, а разум и волю — слову Божию. Однако важно отметить, что в посте всем, а особенно людям, недавно вошедшим в церковную жизнь, следует проявлять рассудительность и умеренность, чтобы не нанести вреда своему здоровью — душевному и телесному.