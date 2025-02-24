Корпорация МСП помогла малому и среднему бизнесу в 2024 году привлечь 470 млрд рублей

Наибольший рост числа получателей государственной поддержки наблюдается в следующих регионах: Республика Тыва продемонстрировала шестикратное увеличение, Адыгея — более чем пятикратное, Калмыкия и Дагестан — более чем четырехкратное. В Республиках Бурятия, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, а также в Белгородской, Брянской, Липецкой и Орловской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Курской области зафиксирован прирост в три и более раза.