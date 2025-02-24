Корпорация МСП помогла малому и среднему бизнесу в 2024 году привлечь 470 млрд рублей

Posted 24 февраля, 12:10
Published 24 февраля, 12:10
Modified 24 февраля, 12:10
Updated 24 февраля, 12:10
Наибольшие объемы финансирования, полученного МСП через «зонтичные» поручительства, пришлись на обрабатывающие производства (106,4 млрд рублей), инфраструктурное строительство (48,9 млрд рублей), транспортировку и хранение
(34,8 млрд руб.), научно-техническую деятельность (17 млрд руб.), информацию и связь (16,1 млрд руб.), сельское хозяйство (15,4 млрд руб.), гостиницы и общепит (12,1 млрд руб.), сообщает ТАСС.
По словам Александра Исаевича, генерального директора Корпорации МСП, число компаний и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в виде «зонтичных» поручительств, удвоилось по сравнению с 2023 годом и достигло 38 тысяч. При этом свыше 92% выдач было предназначено микро- и малому бизнесу, который испытывает наибольшие трудности с привлечением заемных средств из-за недостатка залогового обеспечения.
В 2024 году, если сравнивать с предыдущим годом, лидерами по увеличению числа получателей государственной поддержки стали сектор услуг (рост на 215%), индустрии культуры и спорта (рост на 200%), предприятия гостиничного и ресторанного бизнеса (рост на 145%), а также компании, занимающиеся транспортировкой и хранением (рост на 137%).
Самые крупные суммы кредитных средств, обеспеченных «зонтичными» поручительствами, были привлечены предпринимателями, зарегистрированными в Москве (99,8 млрд рублей), Санкт-Петербурге (34,2 млрд рублей) и Московской области (26,3 млрд рублей). За ними следуют Краснодарский край (20 млрд рублей), Свердловская область (16,6 млрд рублей), Новосибирская область (13,3 млрд рублей), Ростовская область (12,9 млрд рублей), Нижегородская область (10,4 млрд рублей), Воронежская область (10,3 млрд рублей) и Самарская область (10,1 млрд рублей).
В новых регионах Российской Федерации также отмечается рост объемов финансирования малого и среднего бизнеса с использованием «зонтичных» поручительств: ДНР (586 млн рублей), ЛНР (299 млн рублей), Запорожская область (83 млн рублей) и Херсонская область (44 млн рублей). Поддержку оказали приблизительно 330 организациям.
Наибольший рост числа получателей государственной поддержки наблюдается в следующих регионах: Республика Тыва продемонстрировала шестикратное увеличение, Адыгея — более чем пятикратное, Калмыкия и Дагестан — более чем четырехкратное. В Республиках Бурятия, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, а также в Белгородской, Брянской, Липецкой и Орловской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Курской области зафиксирован прирост в три и более раза.
Механизм «зонтичных» поручительств, запущенный в конце 2021 года Министерством экономического развития по поручению президента в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», подтвердил свою эффективность. Благодаря ему малые и средние предприятия привлекли приблизительно 1 триллион рублей для финансирования своего развития. В 2025 году программа продолжит свою работу в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».